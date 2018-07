Sie trotzten dem Regen und hatten jede Menge Spaß: Etwa 300 Nachwuchs-Brandschützer nahmen am Kreisjugendfeuerwehrtag in Gräfensteinberg teil und stellten sich jeder Herausforderung.

In der Gunzenhausener Ortschaft Theilenhofen musste am Samstagmorgen die Feuerwehr ausrücken. Bei Ackerarbeiten war auf einem Feld am Ortsrand ein Traktor in Brand geraten. Das Fahrzeug der Marke Deutz brannte trotz Löschversuchen völlig aus. Die Einsatzkräfte konnten jedoch verhindern, dass die Flammen auf das Feld übergriffen. Der Landwirt blieb unverletzt.