Altmühlseelauf ist beim Läufer-Cup wieder dabei

Der Rahmen für die 17. Neuauflage der Laufserie ist abgesteckt - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Kaum ist der Raiffeisen-Läufer-Cup im südlichen Mittelfranken mit dem Silvesterlauf in Pleinfeld zu Ende gegangen, steht bereits die Auflage 2019 an. Zumindest sind die Termine fixiert, die Broschüre zur Laufserie ist fertig und Anmeldemöglichkeiten zu den insgesamt 18 Stationen gibt es auch.

Der Altmühlseelauf des SV Unterwurmbach (Bild aus dem Jahr 2018) gehört zum zweiten Mal zur Serie des Läufer-Cups im südlichen Mittelfranken. Der umfasst 17 weitere Stationen und wird zum 17. Mal ausgetragen. © Mathias Hochreuther



"Für mich ist es immer eine Freude, mitzuverfolgen, welch vielfältiges Laufangebot in der Region angeboten wird. Immer gut organisiert, abwechslungsreich – bei Hitze, Schnee oder Regen, Stadt- und Rundkurse genauso wie Laufstrecken ,über Land’. Der Raiffeisen-Läufer-Cup führt die Angebote zusammen und macht die Werbung leichter. Gemeinsam ist man stärker. Man hilft sich gegenseitig", sagt Herbert Eckstein, bekanntermaßen sportbegeisterter Landrat des Landkreises Roth und Schirmherr des Läufer-Cups, in seinem Grußwort vor der nun schon 17. Auflage der Laufserie im Kreis Mittelfranken-Süd des Bayerischen Leichtathletik-Verbands.

Eine Zahl, die auch dessen Vorsitzenden freut. "Ich kann es selbst kaum glauben", sagt Ralph Edelhäußer über die Entwicklung, die der 2003 gestartete Läufer-Cup genommen hat. "Unsere Laufszene in der Europäischen Metropolregion Nürnberg braucht sich bayernweit wahrlich nicht zu verstecken! Vielmehr hat sie mit ihren rund 5000 Teilnehmern alljährlich Vorbildcharakter im Breiten- und ambitionierten Wettkampfsport", so Edelhäußer.

Startschuss am Rothsee

Der Startschuss für die 18 Veranstaltungen umfassende Laufserie fällt am 9. März mit dem 26. Rothseelauf, Schlusspunkt ist wie gehabt der Silvesterlauf in Pleinfeld. Die Stationen bleiben gleich, was bedeutet, dass der Altmühlseelauf des SV Unterwurmbach am 20. Juli zum zweiten Mal Teil des Läufer-Cups sein wird.

Neu ist, dass ein Athlet statt bislang acht jetzt zehn Platzierungen in die Gesamt- beziehungsweise Altersklassen-Wertung einbringen kann. Diese Altersklassenwertungen wurden um die Männer 70 und die Frauen 60 ergänzt. Als Titelverteidiger bei den Frauen und Männern tritt das Geschwisterpaar Sven und Annika Ehrhardt an. Zudem geht der Memmert-Schüler-Cup (U 10 bis U 15) in sein siebtes Jahr. Im Jahr 2019 fließen in diese Wertung die Läufe in Treuchtlingen, Weißenburg, Aurau, Hilpoltstein und Büchenbach ein.

Auch wenn es bis zur ersten Veranstaltung am Rothsee noch ein paar Wochen dauert, den Ratschlag von Herbert Eckstein darf man schon beherzigen: "Freuen Sie sich auf die vielen, bestens organisierten Laufangebote und genießen sie die Bewegung an der frischen Luft."

Die Termine des Läufer-Cups 2019 im Einzelnen:

26. Rothseelauf am 9. März.

25. Treuchtlinger Frühjahrslauf am 16. März

22. Wendelsteiner Panoramalauf am 7. April

9. IFB HiRo Run 21.1 in Hilpoltstein am 13. April

6. Eckersmühlener Dorflauf am 4. Mai

9. Thalmässinger Marktlauf am 11. Mai

29. Weißenburger Altstadtlauf am 26. Mai

37. Katzwanger Volkslauf (15 km, NEU) am 9. Juni

34. Heizomat-Altmühlseelauf Unterwurmbach am 20. Juli

22. Aurauer Klosterweglauf am 21. Juli

31. Allersberger Kirchweihlauf am 27. Juli

19. Hilpoltsteiner Burgfestlauf am 4. August

19. Rother Kirchweihlauf am 11. August

27. RIBE-Citylauf Schwabach am 6. Oktober

Altmühl-Jura-Halbmarathon Greding am 19. Oktober

85. Büchenbacher Waldlauf am 9. November

15. Kunstweglauf in Rednitzhembach am 16. November

12. Hueber-Silvesterlauf in Pleinfeld am 31. Dezember

Weitere Informationen und die Ausschreibungen zu den Läufen unter www.laeufer-cup.de

