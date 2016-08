Am Brombachsee hinter die Kulissen der Helfer geblickt

Pleinfelder Ferienprogramm machte Stippvisite bei der DLRG - vor 1 Stunde

PLEINFELD - Über 30 Kinder und Jugendliche konnten im Rahmen des Ferienprogramms der Marktgemeinde Pleinfeld einen Tag bei der DLRG am Brombachsee verbringen.

Mit einem Rafting-Boot ging es beim „Rescue Day“ der DLRG Pleinfeld über den Brombachsee bei Ramsberg. © Foto: privat



An insgesamt fünf Stationen, die rund um die Ramsberger Badebucht verteilt waren, konnten die Teilnehmer die verschiedenen Aufgaben der DLRG kennenlernen. Die Kinder konnten sich Verletzungen schminken lassen und anschließend unter Anleitung verbinden. So wollte jeder, zumindest für kurze Zeit, einmal schmerzfrei „schwerverletzt“ sein.

An einer anderen Station wurde den Teilnehmern die Einsatztaucher-Ausrüstung erklärt und jeder durfte alles einmal aus- und anprobieren. So konnten sich die Kinder und Jugendlichen über die Sprecheinrichtung der Vollgesichtsmaske verständigen oder sich „blind“ durch Leinenzeichen manövrieren, um ein Gefühl für die teilweise widrigen Sichtverhältnisse im Wasser zu bekommen.

Des Weiteren konnten ein Einsatzfahrzeug inklusive Ausstattung, ein Katastrophenschutz-Boot sowie die Wasserrettungsstation der DLRG in Ramsberg besichtigt werden. Neben der realistischen Darstellung von Wunden war die Station, bei der die Teilnehmer in einem Rafting-Boot vom DLRG-Rettungsboot gezogen wurden, ein Highlight für alle Beteiligten. Die Kinder konnten nicht nur einen Eindruck von der Kraft des Wassers in stark strömenden Gewässern erhalten, sondern hatten auch viel Spaß beim Wellenreiten unter Aufsicht eines Strömungsretters.

Als letzte Station konnten die Jugendlichen ein Seiltechnikverfahren aus der Strömungsrettung kennenlernen und mit einer zwischen zwei Bäumen gespannten Seilbrücke ausprobieren, wie die Rettung aus einem reißenden Fluss funktioniert. Alle Stationen wurden von erfahrenen Ausbildern des DLRG-Ortsvereins Pleinfeld sowie dem Nachwuchs aus dem Jugend-Einsatz-Team betreut.

