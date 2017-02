Am Gunzenhäuser SMG macht Englisch richtig Laune

350 Schüler verschiedener Lehranstalten waren zu Gast im Simon-Marius-Gymnasium - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Insgesamt 350 Schüler der dritten und vierten Klassen aus verschiedenen Grundschulen wie Gunzenhausen, Absberg, Gnotzheim, Merkendorf, Muhr und Theilenhofen waren jüngst zu Gast am Simon-Marius-Gymnasium (SMG). Dort konnten sie an insgesamt zwölf Stationen die englische Sprache spielerisch erforschen.

„English 4 Kids“: Die beiden hatten daran sichtlich ihren Spaß. © SMG



Konzipiert und gestaltet worden war der Parcours von den 13 Zwölftklässlern des Projekt-Seminars Englisch mit Lehrerin Sabine Bickel. Die Oberstufenschüler des SMG haben die Kleinen dann während ihrer Anwesenheit am Gymnasium auch eng begleitet und betreut.

Angesagt war Lernen mit allen Sinnen: Neben Puzzles, Memorys oder Bilderzuordnen zu den Themen Zahlen, Farben, Kleidung, Instrumente, Hobbys und Möbeln durfte es beim Instrumenten-Twister oder auf Montys Monsterparcours nicht an Bewegung fehlen.

Voller Stolz sammelten die Schüler für jedes erfolgreiche Spiel eifrig Montystempel, und für die Gymnasiasten war es schön, zu sehen, wie gut ihre Ideen, die sie bei der Gestaltung von „English 4 Kids“ (Englisch für Kinder) umgesetzt hatten, bei den Kleinen ankamen.

Freude am Unterricht

Denn die waren am Ende davon überzeugt: English is fun! Die Fremdsprache sei also ein echter Spaß. Die Fünftklässler des Gymnasiums konnten an den Stationen ihre Englischkenntnisse anbringen, und auch sie hatten sichtlich Freude daran.

Das SMG arbeitet gerade auch im Fach Englisch eng mit den umliegenden Grundschulen zusammen. Neben Projekten wie „English 4 Kids“ sind regelmäßige Gesprächsrunden von Lehrkräften und gegenseitige Unterrichtsbesuche Teil der Kooperation, die sich auch auf andere Fächer erstreckt.

So lassen zum Beispiel die Neuntklässler des SMG mit ihrem Projekt „Brotzeitbox“ Schüler aus der Grundschule in die Welt der Physik reinschnuppern. Das führt dann schon mal dazu, dass die Gymnasiasten Post von den Grundschülern erhalten – mit Schokolade und Briefen, in denen sich die Dritt- und Viertklässler für einen schönen Tag am SMG bedanken.