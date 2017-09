Am Ufer des Altmühlsees fehlen Köche und Kellner

Gastronomie-Betriebe in Gunzenhausen und Muhr ringen um Service-Kräfte - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Wenn das Wetter stimmt, die Blaualgen ausbleiben und dazu noch Urlaubsländer wie die Türkei in der Krise stecken, kommen besonders viele Gäste ins Seenland. Das tut auch den Restaurants und Imbissbuden am Ufer gut – doch personell sieht es oft schwierig aus.

An warmen Tagen gut besucht: Blick auf den Altmühlsee von der Terrasse des Surfcenters in Schlungenhof. © Daniel Hertwig



Der bisherige Rekord an Urlaubs- und Badegästen wurde im Jahr 2015 aufgestellt, erklärt Daniel Burmann, Geschäftsleiter des Zweckverbands Altmühlsee (ZVA). 2017 könnte noch besser werden, der Verband misst das an den Parkplatzeinnahmen. "Wir steuern auf ein Rekordjahr zu", so Burmann.

Das Wetter und die Wasserqualität seien bislang gut gewesen - anders als 2016, als in der Hauptsaison eine Badewarnung wegen Blaualgenbefall ausgesprochen wurde. Das habe man gleich an den Geschäften gemerkt, bestätigt Willy Rupp. Er betreibt mit seiner Frau Lydia seit fast 20 Jahren das "Surfcenter Altmühlsee" in Schlungenhof, zu dem auch ein Café mit 280 Sitzplätzen im Freien gehört.

Hoffen auf ein Rekordjahr bei Besucherzahlen – und bangen um Gastronomiepersonal: Daniel Burmann vom Zweckverband Altmühlsee (links) und Willy Rupp, Chef des Surfcenters in Schlungenhof. © Daniel Hertwig



Heute sind sie ab Ostern bis Herbst im Dauereinsatz. Willy als Windsurf- und Kitesurflehrer, als Verkäufer im Surfshop und Manager, Lydia als Leiterin der Gastronomie und "gute Seele unserer Station", wie es auf der Webseite heißt. Dort stehen jeden Tag Mittagsgerichte wie hausgemachte Fleischküchle und Salate auf der Speisekarte, aber auch Klassiker wie Currywurst - das am meisten verkaufte Essen des Ladens und vermutlich auch am ganzen See. 150 Mittagessen gehen an warmen Tagen in etwa über die Theke (regnet es, können es auch nur drei sein), dazu die Snacks und Zwischenmahlzeiten - und natürlich Eis.

Zwischen schnell und lecker

"Wir kochen so viel wie möglich selbst und kaufen viele Zutaten wie Fleisch, Eier und Kartoffeln von Bauern und Metzgern aus der Region", erklärt Lydia Rupp. Klar, dass sie im schnellen Geschäft am Badestrand trotzdem nicht ohne Gemüse aus dem Tiefkühlfach auskommen, wie es in vielen Küchen mittlerweile Standard ist. "Aber es soll den Leuten schon schmecken", bekräftigt Willy Rupp. Auch für die noch wenigen, sich aber rasch vermehrenden Veganer gebe es was, eine Köchin ernähre sich ebenfalls ohne Tierprodukte.

Wie die anderen Gastronomen mieten die Rupps die Immobilie vom ZVA, müssen sich aber selbst um die Einrichtung und Ausstattung kümmern. Für 15 000 Euro haben sie gerade eine neue Geschirrspülmaschine angeschafft, die im Stehen befüllt und entladen werden kann - Stichwort: Rücken - und eine Ladung benutzter Teller in zwei Minuten sauber kriegt. "Ob wir uns das Gerät wirklich leisten können, wissen wir erst nächstes Frühjahr nach der Abrechnung", so Willy Rupp. Doch die Investition habe sein müssen, sie soll helfen, Kraft zu sparen.

Anstrengende Arbeit, lange Tage

Auch so ist der Job in der Küche oder hinter der Verkaufstheke noch ziemlich anstrengend. Wer hier arbeitet, muss außerdem flexibel sein, denn wenn ein Kollege ausfällt, muss jemand einspringen. Zehn Angestellte haben die Rupps während der Saison (sieben in der Gastronomie, drei im Surfbereich), bei Veranstaltungen und besonderer Belastung helfen Minijobber aus.

Einige gehören schon lange zum Team der Rupps, eine Köchin ist seit 18 Jahren dabei. Damit sie im Winter nicht zu lange arbeitslos sind, werden die im Sommer gesammelten Überstunden peu à peu aufgebraucht, nach zwei Monaten, in denen am See fast gar nichts läuft, werden sie dann wieder eingestellt, erläutert Willy Rupp.

Kaum Ferienjobber

Die Fluktuation ist hoch in der Branche, erklärt ZVA-Chef Burmann. Ein Kiosk in Muhr am See habe gerade während der laufenden Hauptsaison einen Koch verloren, auch andere Betriebe am Ufer hätten Personal eingebüßt. Vielleicht hätten sie anderswo einen besser bezahlten oder dauerhaften Job, mutmaßt Burmann. Auch Rupp wird nach den Ferien auf Saisonkräfte verzichten müssen, er verweist aber darauf, dass auch Betriebe in der Stadt, beispielsweise Eisdielen, Personalschwierigkeiten hätten. Das sei "das absolut größte Problem" der Gastronomie - und neues Personal zu finden, sei sehr schwer geworden.

Auch Schüler, die während der Ferien einige Euros verdienen wollen, seien rar, sagt Rupp. "Die Jugendlichen haben es anscheinend nicht mehr nötig", vielleicht kriegten sie genug Taschengeld oder verdienten mehr als Aushilfen in einer Fabrik. Kürzlich habe einer das Angebot ausgeschlagen, an einem einzigen Veranstaltungsabend am Tresen hundert Euro zu verdienen, wundert sich Rupp.

Winterpause in Südafrika

Nach der anstrengenden warmen Jahreszeit fliehen die Rupps vor dem fränkischen Winter nach Südafrika, wo es dann nicht nur Sommer ist, sondern Surfer aus der ganzen Welt die Wellen reiten. Der Betrieb am Altmühlsee läuft dann zwar eingeschränkt weiter, doch zwischen November und März rechne sich das eigentlich nicht - sie machten das, weil es so gewünscht werde, sagt Willy Rupp.

Für den ZVA sei es schon grundsätzlich ein Wunsch, dass die Saison ausgedehnt wird, so Daniel Burmann. Dafür müssten dann aber auch die Bedingungen gegeben sein, zum Beispiel - neben einigen Sonnenstrahlen - ein isoliertes Gebäude. Dies liege in der Zuständigkeit des Verbands, ist dem ZVA-Geschäftsleiter klar, doch auch, wenn man entsprechend Geld in die Immobilien investiere, sei der Erfolg nicht garantiert.

Die Verköstigung der Gäste am See bleibt ein stark von der warmen Jahreszeit abhängiges Geschäft. Und das macht es für Menschen, die hier ihr Geld verdienen wollen oder müssen, zu einer unsicheren Angelegenheit - für die Wirte, noch mehr aber für ihre Köche, Kellner und sonstigen Service-Kräfte.

