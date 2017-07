Amerika am Altmühlsee

GUNZENHAUSEN - Das Projekt nennt sich "American Music Abroad" (AMA) - die Seebühne am Schlungenhöfer Ufer des Altmühlsees war schon zum dritten Mal Schauplatz.

In großer Besetzung traten die 120 Mitwirkenden zum Schluss auf. Die Seebühne war viel zu klein, um alle aufzunehmen. © Wolfgang Dressler



Sie leben normalerweise im Großraum New York, im benachbarten New Jersey oder in anderen Regionen der Vereinigten Staaten. Sie gehen dort in die High School oder studieren. Die Rede ist von 120 jungen US-Bürgern. In diesem Sommer sind sie allerdings nach Übersee verreist und besuchen Städte und Veranstaltungsorte in Europa.

Einige Sänger trugen ein Solo vor, dieser junge Mann „Come fly with me“, bekannt geworden durch Frank Sinatra. © Wolfgang Dressler



Dass die Amerikaner in Gunzenhausen Station machten, ist gar nicht so selbstverständlich. In früheren Jahren kamen sie regelmäßig in das nahe Wolframs-Eschenbach. Die Stadt Gunzenhausen war interessiert daran, dass auch sie in den Genuss eines Konzertes kommen würde, und diese Einladung nahmen die AMA-Verantwortlichen schließlich an. Seitdem gehören Gunzenhausen wie Wolframs-Eschenbach zum Programm.

Es geht seit 41 Jahren darum, dass Schüler, Studenten und andere Erwachsene musikalische Touren unternehmen. Über 35 000 Teilnehmer hat "American Music Abroad" bisher gezählt. Die Gruppen bestehen aus engagierten, talentierten und fähigen Musikern, es handelt sich aber nicht um Profis, und das wird auch offen kommuniziert.

Das Projekt wurde 1975 vom Chef einer High School Band und seiner Frau ins Leben gerufen. Dahinter stand der Gedanke, dass die Liebe dieses Paares zu Europa von anderen Menschen in den Vereinigten Staaten geteilt werden sollte, und zwar in Form von Konzerttourneen durch Staaten des Alten Kontinents. Die Reisenden sollen dabei das kulturelle Leben gerade in westeuropäischen Staaten kennenlernen. Eine intensive Betreuung während der Reisezeit und bei den Aufführungen ist garantiert. Tourneen führten bereits nach Österreich, Belgien, England, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Schottland, Slowenien und in die Schweiz.

Die Streicher gingen mit höchster Konzentration an die einzelnen Stücke heran. Ihre Formation nennt sich „Chamber Orchestra“. © Wolfgang Dressler



Dass die AMA-Macher auch den internationalen Austausch, das bessere Verständnis für andere Menschen und Völker mithilfe der Musik im Auge haben, wurde an dem Abend am Altmühlsee deutlich. Eine Jazzband, ein Streichorchester, ein Chor und ein symphonisches Orchester gaben ihr Bestes, und das Publikum war entzückt - gerade weil hier begabte und engagierte "Laien" am Werk sind.

Die Jazz-Leute kamen betont swingend daher, huldigten nicht dem Free Jazz. Der fette Sound hatte Anklänge an eine Big Band. Das Streichorchester fiel auch deshalb auf, weil zuweilen die Instrumente gezupft wurden. Jedenfalls waren die Streicher nicht weit weg von typisch irischen oder schottischen Weisen.

Den typisch amerikanischen Sound bewirken erst die Bläser, was die Jazzband eindrucksvoll unter Beweis stellte. © Wolfgang Dressler



Pop und Jazz hatte sich der vielköpfige Chor auf die Fahnen geschrieben. Bei Frank Sinatras "Come fly with me" kam wie von selbst gute Laune auf. Und "Bridge over troubled water" von Simon & Garfunkel ist ein Evergreen, der stets die Herzen rührt. Es fiel auf, dass immer wieder einzelne Sänger einen Solopart bewältigten. Sie lernen, für eine kurze Zeitspanne ganz im Mittelpunkt zu stehen. Das gilt auch für Instrumentalisten. Typisch amerikanisch kam schließlich auch das symphonische Orchester daher. Höhepunkte aus dem Musical "Chicago" ließen die Zuhörer "dahinschmelzen".

Alle Beteiligten kamen zum Abschluss noch einmal auf oder vor die Seebühne. Das bekannte "Let there be peace on earth" und "Tonight" aus der "West Side Story" bildeten das würdige Ende eines Konzertabends, der bei immer kühler werdenden Außentemperaturen stattfand. Die Sonne war mittlerweile untergegangen, und die Musiker konnten gerade noch so die Noten lesen. Vielleicht wäre ein Konzertbeginn eine Stunde früher die bessere Entscheidung gewesen.

Für Gunzenhausen und das Publikum gab es noch ein großes Lob über die "wonderful location". Und: "We are blessed and honoured to be here." Dann war es aber wirklich an der Zeit, die Instrumente in einem großen Anhänger zu verstauen und in den warmen Bus einzusteigen.