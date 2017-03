Amtliches Siegel für das Heimatgefühl

Erste Einbürgerungsfeier im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Als Udayakumar Thangavelayuthan 1995 nach Deutschland kam, tobte in seiner Heimat Sri Lanka ein blutiger Bürgerkrieg. Der damals 31-jährige Tamile, dessen Volksgruppe in dem asiatischen Inselstaat um Unabhängigkeit kämpfte, bekam Asyl – und gelangte über Umwege nach Gunzenhausen, wo derzeit etwa 50 tamilische Familien leben. Längst fühlen er, seine Frau und die beiden Söhne sich hier in Altmühlfranken zu Hause. Und seit Samstag trägt dieses Heimatgefühl gleichsam ein "amtliches Siegel".

Ansprache an die „neuen Deutschen“: Landrat Gerhard Wägemann bei der Feierstunde in seinem Amt. © Jürgen Eisenbrand



Denn da lud Landrat Gerhard Wägemann zur ersten Einbürgerungsfeier ins Foyer seines Amtes, und ein gutes Dutzend der "Neu-Deutschen" folgte dieser Einladung. Darunter auch Thangavelayuthan und seine Söhne Biranavan (17) und Braveen (15).

"Wir haben uns hier eine Existenz aufgebaut und ein eigenes Haus gekauft", erklärt Thangavelayuthan, der als Lagerist in Wassertrüdingen arbeitet, auf die Frage, warum er das aufwendige Einbürgerungsverfahren (siehe Kasten) auf sich genommen hat. "Wir sehen unsere gemeinsame Zukunft hier", sagt er noch. Und sein älterer Sohn ergänzt, dass man zwar noch Verwandte in Sri Lanka habe, aber im Falle einer Rückkehr dort "auf der Straße" stehe.

Bindung offiziell besiegeln

"Die Kinder" seien ein weiteres Motiv gewesen, die Mühen des Verfahrens auf sich zu nehmen. Denn: Die seien noch Staatsbürger Sri Lankas gewesen, bekämen aber nun, da ein Elternteil eingebürgert ist, ebenfalls einen deutschen Pass. Auf den muss Thangavelayuthans Ehefrau hingegen noch warten — sie hat "vor lauter Aufregung", wir ihr Sohn Biranavan sagt, die vorgeschriebene Prüfung nicht bestanden: "Aber sie wird einen neuen Versuch unternehmen", sagt der 17-Jährige. Sie wolle die Bindung zur neuen Heimat "offiziell besiegeln".

Zukunft in Gunzenhausen: Udayakumar Thangavelayuthan und seine Söhne. © Jürgen Eisenbrand



Landrat Gerhard Wägemann nannte die Einbürgerung in seiner kurzen Ansprache ein "bedeutendes Ereignis", weshalb man sich entschlossen habe, sie nicht nur "in einer Amtsstube" ablaufen zu lassen, sondern dafür "einen würdigen Rahmen zu schaffen". Die insgesamt 66 Aspiranten, die 2016 landkreisweit die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten, nannte Wägemann "gut integriert und entschlossen, ein offizielles Mitglied der deutschen Gesellschaft zu werden — mit allen Rechten und Pflichten".

Dafür verlange der Staat von ihnen "besondere Integrationsleistungen" und "in vielen Fällen auch die Aufgabe der alten Staatsbürgerschaft". Zudem werden erwartet, dass sich die neuen Bürger zu Werten wie Menschenwürde, Meinungsfreiheit, Toleranz, Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie zur demokratischen Ordnung und zu Gewaltenteilung bekennen.

Wir fühlen uns hier wohl“: der frühere Kosovare Tahir Lyco mit seinem Sohn. © Jürgen Eisenbrand



All dies sei, so Wägemann, gerade in letzter Zeit "leider keine Selbstverständlichkeit", weshalb es "umso wichtiger" sei, diese Prinzipien "zu achten und zu schützen". Das sei "die Pflicht aller Deutschen", egal, ob sie schon immer die Staatsbürgerschaft hatten oder Neubürger seien. Deshalb appellierte der CSU-Politiker auch an die Eingebürgerten, sich aktiv einzubringen, denn: "Unser Staatswesen, unsere Demokratie leben vom Engagement der Bürger."

Auf Iwona Sokolowska-Kress kann der Landrat dabei wohl zählen. Die kleine, blonde Frau, die heute "glücklich verheiratet", wie sie sagt, in Pleinfeld lebt, wurde 1950 in Oberschlesien in eine deutsche Familie hineingeboren. "Unsere Heimatsprache war deutsch, unser Haus war Deutschland", erzählt sie. Erst mit vier oder fünf Jahren, als die Schule näherrückte, habe sie angefangen, polnisch zu lernen. Und erst als sie mit ihrer Mutter viele Jahre später nach Deutschland kam, hatte sie erstmals das Gefühl, "angekommen zu sein: Ich hatte endlich meine innere Ruhe, fühlte mich endlich zu Hause".

Tahir Lyco wurde im Kosovo geboren und 1993 von einem Onkel, der in Deutschland lebte, adoptiert. Er erinnert sich noch gut an seinen ersten Tag an der Treuchtlinger Senefelder-Schule: "Die Lehrerin hat damals zur Begrüßung irgendetwas zu mir gesagt — und ich habe nichts verstanden. Dann hat sie extra drei Kinder aus anderen Klassen geholt, eines davon konnte übersetzen, und so bekam ich mit, dass sie eigentlich nur meinen Namen wissen wollte." Diese Situation habe ihn nachhaltig beeindruckt, denn: "Obwohl die Menschen mich nicht kannten und nicht verstanden haben, interessierten sie sich für mich."

"Ehrlich, fleißig und frei"

Heute lebt Tahir Lyco in Weißenburg, seit vergangenem Jahr sind neben den drei Kindern auch seine Frau und er deutsche Staatsbürger: "Wir fühlen uns hier wohl, die Menschen sind ehrlich, fleißig und frei", sagt er, weshalb er es nicht bereue, das Einbürgerungsverfahren durchgezogen zu haben — auch wenn es in seinem Fall besonders viel Zeit und Geld gekostet und reichlich Ärger mit sich gebracht habe.

Und Lyco nutzte die Anwesenheit von mehreren Kommunalpolitikern — darunter Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz — für einen Appell: Sie sollten sich bitte dafür einsetzen, dass die Abmeldung aus der Staatsbürgerschaft des Kosovo erleichtert werde; die sei nämlich ausgesprochen schwierig und auch kostenintensiv. Lyco: "Ich habe viele Verwandte und Bekannte, die gerne deutsche Staatsbürger werden möchten, wenn die Abmeldung nicht wäre."

Udayakumar Thangavelayuthan jedenfalls ist froh, die Prozedur auf sich genommen und bewältigt zu haben. Denn nun, mit dem deutschen Pass, kann er endlich seine zahlreichen Verwandten in London wieder besuchen, was zuletzt jahrelang nicht möglich war. Und hier zeigt sich auch ganz praktisch, welche positiven Folgen die Einbürgerung für die Familie aus Gunzenhausen hat:

Beim jüngsten Besuch in der britischen Hauptstadt konnte seine Ehefrau nicht dabei sein. Aber das soll sich ja bald ändern, und wenn der Landrat im nächsten Jahr zur Einbürgerungsfeier bittet, wird wohl auch sie eine Einladung erhalten.

JÜRGEN EISENBRAND

