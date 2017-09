2017 Bundestagswahl Ansbach: ÖDPler will schwarzem Öko nachfolgen

Günther Brendle-Behnisch aus Heilsbronn will den Wahlkeis erobern - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Er hat in seinen 61 Lebensjahren schon so manchen Beruf ausgeübt, war Betriebswirt, Pfarrer und Lehrer. Doch ein politisches Mandat hatte Günther Brendle-Behnisch bislang noch nicht. Das soll sich am Sonntag, 24. September, ändern, wenn der Heilsbronner als Direktkandidat der ÖDP im Bundeswahlkreis Ansbach das Erbe von Josef Göppel (CSU) antreten will.

Günther Brendle-Behnisch tritt im Wahlkreis Ansbach (mit Weißenburg-Gunzenhausen) für die ÖDP an. © Tina Ellinger



Günther Brendle-Behnisch tritt im Wahlkreis Ansbach (mit Weißenburg-Gunzenhausen) für die ÖDP an. Foto: Tina Ellinger



"Ich will Göppels Weg weitergehen", lautet denn auch das erklärte Ziel des Politneulings Brendle-Behnisch, der den CSU-Abgeordneten aus Herrieden, der aus Altersgründen heuer nicht noch mal kandidiert, unumwunden als sein Vorbild bezeichnet. "Das ist aller Ehren wert, was er geschafft hat."

Er selbst habe eigentlich nie Parteipolitik machen wollen, müsse seine Partei doch erst noch erfunden werden, wie er augenzwinkernd hinzufügt. Seit etwa 2007 hat der Vater dreier erwachsener Kinder ein politisches Programm aufgesetzt — ausschließlich für sich selbst. Hauptsächlich beschäftigt er sich dabei mit Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik sowie mit Bildungspolitik. Dabei stieß er vor drei Jahren auf die Freihandelsabkommen CETA und TTIP und engagierte sich in der Protestbewegung.

So kam er schließlich auch in Kontakt mit der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), schaute sich deren Parteiprogramm mal etwas näher an und fand heraus: "Das passt gut mit meinen eigenen Vorstellungen zusammen." Die Schnittstelle liege bei 90 Prozent. Von da war es dann nur noch ein kleiner Schritt hin zur Kandidatur für die wertkonservative Partei, die "sich nicht so leicht verorten lässt. Wir schießen quer zum normalen rechts oder links." Die Themenpalette ist breit und vielfältig, reicht von der Bewahrung christlich-humanistischer Werte über den Klimaschutz bis hin zu einer eher linksorientierten Sozialpolitik.

Satt habe er die sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr eingeschliffene Politiker-Unkultur, sich mit allerhand Wahlversprechungen wählen zu lassen und dann vier Jahre lang doch wieder zu tun und zu lassen, was sie selbst für richtig halten. Oder was ihnen die Partei vorschreibt — ohne Rücksicht auf den durchaus erkennbaren Wählerwillen. "Ich möchte nicht mehr schweigen, sondern mitarbeiten und mich einbringen."

Bisher hat die ÖDP zwar weder Sitz noch Stimme im Bundestag, doch Günther Brendle-Behnisch rechnet sich durchaus Chancen aus, das ändern zu können. "Das ist ein Personenamt, da geht es um Integrität und Überzeugungskraft." Um die Wähler von sich und seinen Qualitäten als Abgeordneter zu überzeugen, klebt er in diesen Wochen eifrig Plakate, ist im ganzen Wahlkreis auf Infoständen präsent und hält Wahlveranstaltungen ab. Angesichts der Terminflut ist es "gut, dass ich schon im Ruhestand bin", stellt er so pragmatisch wie humorvoll fest und ist schon ein bisschen überrascht, dass der Wahlkampf so stressig ist — aber auch sehr spannend. Seinen Mitbewerbern gehe es meist genauso, was ihn durchaus beruhige.

Ganz wichtig ist ihm, dass die Familie hinter seiner Kandidatur steht, auch wenn er momentan privat alles aussitzt und auch die drei Enkelkinder nur sporadisch sieht. Der Wahlkreis, den er zu beackern hat, ist "einfach riesig, und wir sind nur ein kleines Team". Bei den größeren Parteien stehe viel mehr Manpower zur Verfügung. Ein großes Lob zollt er den Mitgliedern des Kreisverbands Weißenburg-Gunzenhausen, von denen er dieser Tage viel Unterstützung erfährt.

Neben seinem politischen Engagement liegt ihm das Segelprojekt auf der "Thor Heyerdahl", an dem auch straffällig gewordene Jugendliche teilnehmen, sehr am Herzen. Zudem treibt er gerne Sport (Schwimmen, Segeln, Ski fahren), macht Musik, schreinert und zimmert. Seine Hobbys sind also ähnlich breit aufgestellt wie seine früheren beruflichen Tätigkeitsfelder.

Entsprechend gut gerüstet fühlt er sich auch für die Aufgaben eines Bundestagsabgeordneten, sollte denn nach der Wahl zu seinen bisherigen Berufen tatsächlich ein neuer dazukommen. Dann will er in Berlin "gute, qualifizierte Arbeit im Sinne der Bürger und in Verantwortung vor ihnen leisten".

Die Direktkandidaten im Wahlkreis Ansbach Name: Artur Auernhammer Alter: 54

Wohnort: Weißenburg Liste: CDU/CSU Beruf: Landwirt



Name: Lutz Egerer Alter: 53

Wohnort: Petersaurach Liste: SPD Beruf: 1. Bürgermeister der Gemeinde Petersaurach



Name: Johannes Dallheimer Alter: 23

Wohnort: Nürnberg Liste: FDP Beruf: Student



Name: Herbert Sirois Alter: 52

Wohnort: Feuchtwangen Liste: Die Grünen Beruf: Historiker, Dozent an der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)



Name: Harald Weinberg Alter: 60

Wohnort: Ansbach Liste: Die Linke Beruf: Bildungsberater; Mitglied des Bundestags



Name: Wolfgang Dörner Alter: 56

Wohnort: Nürnberg Liste: AfD Beruf: selbständiger Unternehmer/Chemiker und Kaufmann





Tina Ellinger Altmühl-Bote E-Mail