Auf absehbare Zeit gibt es keine Fusion mit Weißenburg

Vorstand und Mitglieder der Gunzenhäuser Volkshochschule haben sich festgelegt — Vielleicht in einigen Jahren eine "große Lösung"

GUNZENHAUSEN - Die Volkshochschule Gunzenhausen hat derzeit kein Interesse an einer Fusion oder einem Verbund mit der Volkshochschule Weißenburg. Diese klare Aussage kommt vom Vereinsvorsitzenden Gerhard Postler und seiner Stellvertreterin Renate Schneider. In mehreren Gesprächen mit Weißenburg konnte keine Lösung ins Auge gefasst werden, die für Gunzenhausen zufriedenstellend gewesen wäre – deshalb die Ablehnung. Postler und Schneider haben dabei die Mitglieder ihres Vereins hinter sich.

Gerhard Postler und Renate Schneider führen als ehrenamtliche Vorstandsmitglieder den Volkshochschule-Verein in Gunzenhausen. Die eigentliche Organisations- und Bildungsarbeit leisten die hauptamtlichen Kräfte und die vielen Dozenten. Im neuen Bildungszentrum in der Nürnberger Straße bestehen dafür sehr gute Bedingungen. © Wolfgang Dressler



Gerhard Postler und Renate Schneider führen als ehrenamtliche Vorstandsmitglieder den Volkshochschule-Verein in Gunzenhausen. Die eigentliche Organisations- und Bildungsarbeit leisten die hauptamtlichen Kräfte und die vielen Dozenten. Im neuen Bildungszentrum in der Nürnberger Straße bestehen dafür sehr gute Bedingungen.



Die beiden Repräsentanten der vhs Gunzenhausen erinnerten in einem Pressegespräch an den langfristigen hervorragenden Aufschwung, der in der Altmühlstadt erreicht wurde. Das Bildungsangebot ist breit, weithin bekannt und anerkannt und rege frequentiert. In den letzten Jahren engagierte sich die vhs vorbildlich bei der Sprachintegration. Gerade die Bildungsreisen sind neben den klassischen Angeboten sehr beliebt und ein Aushängeschild, nicht zu vergessen die Kurse im sportlichen Bereich. Hinzu kommen als großes Plus die hauptamtlichen vhs-Kräfte. Die Geschäftsführerin wird von der Stadt Gunzenhausen bezahlt. Die beiden anderen Hauptamtlichen bezahlt der Verein aus seinen eigenen Einkünften.

Und ein dritter großer Fortschritt: Seit 2018 stehen Räumlichkeiten für alle Zwecke in der Nürnberger Straße 32 zur Verfügung, inklusive einer modernen EDV-Technik, die allen Ansprüchen genügt. So ist es kein Wunder, dass dort auch tagsüber viele Kurse durchgeführt werden. Zudem haben Firmen die Möglichkeit, die vhs-Räume für Schulungen zu mieten. Ein Qualitätsmanagement wurde mit Erfolg durchgeführt, und bezeugt den hohen Leistungsstand der Gunzenhäuser vhs. Die kooperiert im Übrigen mit der Treuchtlinger Volkshochschule, das laufe gut, stellt Gerhard Postler fest.

Lob von der Präsidentin

Es sei ein langer, erfolgreicher Weg gewesen von der ehrenamtlich geführten vhs bis zu den heutigen professionellen Strukturen. Die seien ja auch bei der Einweihung des neuen Bildungszentrums von Barbara Stamm, der Präsidentin des Bayerischen Volkshochschulverbands (bvv), ausdrücklich gewürdigt worden, so Postler. Dass die hiesige Volkshochschule sich so gewandelt habe — und im Übrigen die Vorgaben, die der bvv macht, erfülle —, sei insbesondere der Stadt Gunzenhausen zu verdanken. Der politische Wille, die Bildungsarbeit für die Allgemeinheit voranzutreiben, sei seit vielen Jahren im Rathaus vorhanden, und das schlage sich natürlich auch in der finanziellen Unterstützung nieder. Für die Erwachsenenbildungsarbeit seien bekanntlich die Kommunen zuständig. Die Stadt Gunzenhausen habe einige benachbarte Partnerkommunen an ihrer Seite, die sich seit vielen Jahren finanziell beteiligten. Im Gegenzug kämen die Bürger aus diesen Kommunen in den Genuss niedrigerer Kursgebühren. Zusammenfassend sagt Postler: "Wir sind stark und erfüllen alle Voraussetzungen."

Anders stelle sich die Situation in Weißenburg dar. Der dortige Verein stehe vor dem Problem, die Strukturen, die der Verband vorgegeben habe, zu erfüllen, davon sei er weit entfernt. Es müsste also in der Kreisstadt eine umfangreiche und kostenintensive Aufbauarbeit geleistet werden.

Vor zwei Jahren gab es auf politischer Ebene ein erstes Gespräch, an dem auch die Volkshochschulen Gunzenhausen und Weißenburg beteiligt waren. Von Weißenburger Seite sei damals die klare Haltung geäußert worden, man wolle selbstständig bleiben. Und davon habe man dann auch ausgehen müssen. In den weiteren Gesprächen, die noch nicht als konkrete Verhandlung gesehen werden konnten, sei es um einen möglichen Verbund der beiden vhs gegangen, mit Wahrung der Selbstständigkeit. Auch der Landesverband sei teils involviert gewesen. Im Falle eines Verbundes müsste es eine gemeinsame Programmplanung, ein gemeinsames Vermarkten und ein gemeinsames Qualitätsmanagement geben. Bei den Verantwortlichen in Gunzenhausen wuchs die Sorge, dass dies in finanzieller Hinsicht für Gunzenhausen alles andere als von Vorteil sein würde, und es bildete sich die Meinung heraus, dass Weißenburg erst einmal selbst seine Hausaufgaben machen solle.

Vorgaben sind zwingend

Wie Postler und Schneider weiter dem Altmühl-Boten mitteilten, sei auf jeden Fall die Stadt Weißenburg gefordert, damit ihre Volkshochschule über moderne Strukturen verfügt, wie sie der Landesverband mittlerweile zwingend verlange. Der Landesverband spiele eine große Rolle, weil er auf Dauer (mit Geldern des Freistaats) finanzielle Hilfestellung leistet, und die richtet sich unter anderem nach der Anzahl der Hörer je Doppelstunde Unterricht bzw. Teilnahme. Und auch Geld vom Landesverband für die Schaffung professioneller Strukturen sei für die ersten zwei Jahre möglich.

Nicht nur der Gunzenhäuser Vorstand war im Lauf des Jahres 2018 immer skeptischer gegenüber einem Zusammengehen zum jetzigen Zeitpunkt eingestellt, sondern auch die vhs-Mitglieder. Sie sprachen sich auf ihrer Versammlung im Oktober ganz klar dagegen aus, und das mit überwältigender Mehrheit.

Selbst etwas aufbauen

Wie soll es also weitergehen, wo doch Weißenburg stark in Zugzwang geraten ist? Postler und Schneider wollen den vhs-Nachbarn nicht sagen, was sie tun müssen. Sie bezeichnen es aber als vorstellbar, dass die Weißenburger Volkshochschule mit massiver Unterstützung ihrer Stadt erst einmal Aufbauarbeit leistet, wie es Gunzenhausen getan hat. Das betrifft Räume, Technik und vor allem Fachkräfte. Weißenburg könnte zudem die Nachbargemeinden fest einbinden, auch hier könnte Gunzenhausen als Richtschnur dienen. Habe man einen entscheidend besseren Stand erreicht, dann stelle sich die Situation eventuell anders dar, und dann könne man ausloten, ob eine Fusion unter gleich starken Partnern — eine "große Lösung" — der beste Weg wäre.

"Dass der Weißenburger Verein im Moment enttäuscht ist, kann ich verstehen. Er muss jetzt halt ein neues Konstrukt für sich finden", sagt Postler. Und er verschweigt nicht, dass wohl viel von Oberbürgermeister Jürgen Schröppel abhänge, ob und wie die Weißenburger vhs ihre großen Schwierigkeiten meistern werde.

Immer wieder wird hinter den Kulissen auch von einer Landkreis-Volkshochschule gesprochen. Die werde nicht kommen, da ja die Städte und Gemeinden zuständig seien. Auch Landrat Wägemann sei von einer solchen Idee nicht angetan, da er die Finanzen im Blick haben müsse. Gerhard Postler glaubt in diesem Zusammenhang, dass über eine gewisse Koordinierung auf Kreisebene zu sprechen wäre, wenngleich die eigentliche Arbeit weiterhin vor Ort geleistet werden müsse. Und da sei man einfach in Gunzenhausen gut aufgestellt.

