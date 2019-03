Auf der "WIR" in Gunzenhausen zum neuen Style

Für zwölf Gewinner erfüllt sich auf der Messe der Traum vom neuen Ich - vor 13 Minuten

GUNZENHAUSEN - Der Frühling macht Lust auf Veränderung: anders aussehen, den Typ wechseln. Zeit das eigene Potenzial zu entdecken. Das haben sich auch die Organisatoren der Messe "WIR in Altmühlfranken" gedacht und kurzerhand einen Wettbewerb zusammen mit der "Schönheitsstube" für ein komplettes Umstyling gestartet. Für die zwölf Gewinner, die gestern gezogen wurden, erfüllt sich der Traum vom neuen Ich zum Nulltarif.

Monika Gruber („Schönheitsstube“) mit ihren Mitarbeiterinnen Janina Fleischmann und Maxime Thieme zusammen mit Lisa Rösch und dem Ehepaar Alexandra und Reinhard Krause als Gewinner des Umstylingwettbewerbs sowie Steingass-Abteilungsleiter Franz Pepe und Josef Albert Schmid. Alle sind sind voller Vorfreude auf die „WIR in Altmühlfranken“. © Foto: Privat



Monika Gruber („Schönheitsstube“) mit ihren Mitarbeiterinnen Janina Fleischmann und Maxime Thieme zusammen mit Lisa Rösch und dem Ehepaar Alexandra und Reinhard Krause als Gewinner des Umstylingwettbewerbs sowie Steingass-Abteilungsleiter Franz Pepe und Josef Albert Schmid. Alle sind sind voller Vorfreude auf die „WIR in Altmühlfranken“. Foto: Foto: Privat



Die Resonanz, ein Umstyling zu gewinnen war riesengroß, freut sich Ausstellungsleiter Josef Albert Schmid. Kaum waren die Postkarten in den Briefkästen und das Gewinnspiel online, ging’s richtig zur Sache. In der Zeit vom 14. bis 28. März hatten Frauen, Männer, Senioren und Familien die Chance, am Umstyling-Wettbewerb teilzunehmen. Besonders engagiert taten dies die Frauen.

Nach der Auslosung gab es Freudensprünge bei den Siegern. In der Kategorie "Senior" gewannen Alexandra und Reinhard Krause. Die Kategorie "Frauen" entschieden Susanne Tscheuschner, Emma Lindenmeyer und Lisa Rösch für sich. Ulrich Pelz und Herbert Treiber gewannen die Kategorie "Männer". Peter Bancyk, Nicole Helmstetter, Jonah Treiber, Georg Braun und Frau Huber holten sich das Siegerticket in der Kategorie "Familie".

Alle Sieger werden sich auf der WIR in Altmühlfranken in Halle B wiederfinden. Jeden Tag wird ein anderer "Kategorie-Typ" umgestylt. Es beginnt am Donnerstag, 4. April, mit "Senioren", geht weiter am Freitag mit "Frau", am Samstag mit "Mann" und endet am Sonntag mit "Familie". Vier Tage dauert die "WIR in Altmühlfranken". Vier Tage zeigen Friseure und Kosmetikerinnen der Firma "Schönheitsstube" am Beispiel der Gewinner, wie sie jeden Typ zu seinem Vorteil verändern können. Wie sie Gesichter und Haare gekonnt in Szene setzen. Neue Frisur, neues Make-up, die Profis verstehen ihr Handwerk und die Messebesucher können das Umstyling Schritt für Schritt live miterleben. Zeit zum Zuschauen sollte man sich dafür schon einplanen.

Zum "Rundum-Umstyling-Paket" gibt es für fünf Gewinner (Sieger vom Freitag und Samstag) zu Frisur und Make-up noch passende Teile aus der aktuellen Frühlings-Kollektion. Gesponsert werden die Mode-Outfits vom Modehaus Steingass und Änis Fashion. Mehr Mode präsentiert die "WIR in Altmühlfranken" am Sonntag, 7. April, in Halle B. Zwei Modenschauen mit Trends und Neuheiten laden ein. Den Anfang macht um 14 Uhr die Modeboutique "Änis Fashion" mit italienischen Kreationen aus Bologna. Um 15 Uhr startet Päckerts Landhausmode aus Pappenheim mit "Lederhos’ und Dirndl", dem richtigen Outfit für zünftige Feiern und Feste. Weitere Termine auf der "WIR" sind am Donnerstag eine Jazz-Matinee (Halle B), am Freitag das " Umstyling am Freundinnentag" (Halle C) und am Samstag ein Vortrag "Bauen mit hohen staatlichen Fördermitteln" (Halle E). Alle Termine unter https:// www.wir-altmühlfranken.de/infos/tagesprogramm

ab