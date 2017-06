Auftrag in den USA für Gunzenhäuser Schreinerei

GUNZENHAUSEN - Schreinermeister Thomas Jungwirth aus Aha hat spannende Tage hinter sich – nicht im Neubaugebiet um die Ecke, nicht in einem Gewerbeobjekt irgendwo in der Heimat, sondern in Amerika! Glück, Referenzen, Beziehungen und vor allem das eigene Können führten ihn in die US-Stadt Greenwich im Bundesstaat Connecticut. Dort montierten er und zwei andere Handwerker aus Altmühlfranken eine Treppe, und selbstverständlich war es eine ganz besondere.

Verpflegungspause auf der Baustelle in Greenwich: Zweimal am Tag kam ein fliegender Händler vorbei und lieferte Essen und Getränke. Dieser Service ist dort selbstverständlich und wird gerne angenommen.



Alles begann im Jahr 2011. Damals sprach ihn die Firma Sinex aus dem Stuttgarter Raum an, ob er einen Spezialauftrag im russischen St. Petersburg übernehmen könne. Es ging um eine Holztreppe vom 19. bis 21. Stock eines Penthauses. Die Schwaben als Auftraggeber kümmerten sich um das ganze Drumherum, also auch Fracht und Spesen. Die Firma Jungwirth, eh schon Spezialist gerade für Holztreppen, sollte die Treppe planen, die Einzelteile erstellen und dann in St. Petersburg alles aufbauen. Die Schreinerei bekam absolut exakte Detailinformationen und konnte sich danach richten. "Es hat dann alles auf den Millimeter gepasst. Das mit den Russen lief ganz professionell." Thomas Jungwirth freute sich über den Erfolg, und ein wenig verwundert, dass das Projekt so gut funktionierte, ist er heute noch.

Jedenfalls war St. Petersburg in der Bilanz bald abgehakt, das Alltagsgeschäft der Schreinerei ging weiter, von einer Exportnische, die Jungwirth besetzen könnte, war keine Rede. Das sollte sich im vergangenen Jahr ein wenig ändern. Der Projektleiter von Sinex war mittlerweile zum US-Unternehmen Merritt mit der deutschen Niederlassung in Schweinfurt gewechselt. Merritt ist eine große Schreinerei in den Staaten. Der Niederlassungsleiter rief im Mai 2016 in Aha an, sprach von einer Spezialsache und bat Thomas Jungwirth um seine Einschätzung und um Tipps. Danach herrschte Pause, bis im August ein zweiter Anruf kam, und diesmal wurde es konkreter. Die Frage an den Schreinermeister lautete: "Können Sie rübergehen?".

Der entscheidende Moment: Die Treppe (eine weitere war einen Stock tiefer) hält auch eine extreme Last einwandfrei aus. Im Vordergrund Harald Wöllmer, Manfred Baals und Thomas Jungwirth (von links).



Jungwirth machte ein Angebot und bekam mit, dass noch ein Konkurrent, eine Schreinerei aus Italien, im Rennen war. Doch die Italiener sahen immer mehr, dass es sich wirklich um eine "Spezialsache" handelte, und äußerten Bedenken. So ging der Zuschlag im September nach Aha, und Jungwirth machte sich zum Aufmessen sofort auf nach Greenwich, das nicht weit von der Stadt New York entfernt liegt und als bevorzugter Wohnort von reichen Leuten gilt.

Der Knackpunkt war die aufwendige, ausgeklügelte Treppenkonstruktion. Gefordert war eine Faltwerktreppe. Diese hängt an einer Wand (in diesem Fall ebenfalls aus Holz) und wird nicht von unten gestützt. Was Thomas Jungwirth bereits in St. Petersburg gelungen war, sollte nun auch im künftigen Wohnhaus eines wohlhabenden US-Bürgers, der in der Getränkeindustrie tätig ist, realisiert werden. Schon früh war klar: Das Geld spielte nicht die entscheidende Rolle, sondern das Wissen und die Qualität, die Merritt von Jungwirth erwartete. Einfach "erstklassige Arbeit", die allen Anforderungen gerecht werden würde, war gefragt. Das war dem Schreinermeister aus "O" vollauf bewusst. Er ging auf Nummer sicher, sprach den örtlichen Statikexperten Harald Romanowski an, und der rechnete alles durch. Jungwirth entschied sich dafür, an jeder dritten Stufe ein senkrechtes Eisen an die Wand zu schrauben und jeweils darüber eine Stufe einzuziehen. So sollte die erforderliche Stabilität erreicht werden, und die Eisen würden dennoch nicht sichtbar sein, so war der Plan.

Im Betrieb in Aha wurde alles vorbereitet. Die Einzelteile entstanden in sechswöchiger Arbeit, und es brauchte drei Tage und vier Mann, um sie aufwendig zu verpacken. Das Material ging dann per Luftfracht in die USA. Vorher gab es noch einen heftigen Schreck für die Franken. Ihre Werkzeuge wollten sie mitnehmen, doch der beste deutsche Bohrer, die beste Säge nutzen nichts in Amerika, weil dort die Stromspannung 110 Volt beträgt. Also blieb das eigene erprobte Werkzeug in den Schränken in Aha. Zum Glück hatte man die Firma Merritt an der Hand, die ebenfalls auf der Baustelle in Greenwich zugange war. Von den Merritt-Leuten konnten sich Thomas Jungwirth, sein Mitarbeiter Harald Wöllmer aus Sammenheim und Manfred Baals, Chef der gleichnamigen Schreinerei in Theilenhofen, wie kurzfristig verabredet das erforderliche Werkzeug ausleihen. Was fehlte, wurde von Merritt schnell besorgt. Übrigens waren die Werkzeuge, die zum Einsatz kamen, dann doch aus deutscher Produktion, nur eben für die USA ausgelegt.

Die Sprache auf der Baustelle war normalerweise Englisch, aber wenn man genau hinhörte, sprachen die meisten Arbeiter Portugiesisch miteinander. "Das ist wie bei uns, wo auch oft Polnisch oder Tschechisch dominieren", berichtet Thomas Jungwirth im Rückblick. Die Kommunikation klappte jedenfalls. Es dauerte knapp zwei Wochen, bis die Treppe fertig war. Thomas Jungwirth war stolz auf seine kleine Truppe, nicht zuletzt das absolut exakte Arbeiten und die Erfahrung von Manfred Baals halfen in den entscheidenden Momenten. Und beeindruckt waren auch die amerikanischen Kollegen. Sie bescheinigten den Deutschen höchste Qualität. Das bewahrheitete sich dann beim Härtetest. Jede Holzstufe durfte sich bei einer Belastung von 200 Kilo nur um höchstens zwei Millimeter durchbiegen, und diese Grenze wurde eingehalten. Dass auch die Treppenbrüstung aufwendig war, nämlich nur aus Glas bestand, sei hier nur am Rande erwähnt. Das Glas steuerte eine befreundete Firma aus Pleinfeld bei.

Seinen eigentlichen Auftraggeber bekam Thomas Jungwirth nie zu Gesicht. Nur dessen Ehefrau kam einmal die Woche vorbei und schaute sich mit ihrem Gefolge alles an. Es handelt sich wirklich um eine Villa für Begüterte. Das zweistöckige Haus (höher ist nicht erlaubt) ist 60 Meter breit und geht enorm in die Erde. Die Tiefgarage bietet Platz für 20 Autos. Im Keller gibt es zudem ein Basketballfeld und einen Kinosaal. Alle sonstigen Annehmlichkeiten sind selbstverständlich. Die Treppe, die zu bauen war, ist der Eigentümerfamilie vorbehalten, das Personal muss eine andere benutzen – die wurde von einer US-Firma montiert.

Was Thomas Jungwirth sonst noch auffiel: So mancher US- Handwerker verdient viel Geld, ist aber selbstständig und muss sich selbst versichern. Da schrumpft der Lohn doch erheblich. Und die Tatsache, dass genau diese "Unternehmer" ausschließlich für Merritt tätig sind, ist legal. In Deutschland würde man von Scheinselbstständigkeit ausgehen, und der Staat würde einschreiten.

Außerdem: Die Handwerker hatten in einer Luxusvilla zu tun, doch Neid gegenüber der Besitzerfamilie war nie zu spüren. Der US-Bürger gönnt dem anderen den wirtschaftlichen Aufstieg, dieser ist für ihn Ansporn, selbst nach oben zu streben. Der "Ausflug" in die USA wird für die Ahaer Schreinerei bis auf Weiteres die Ausnahme bleiben. So etwas könne man nicht oft stemmen, höchstens einmal im Jahr oder noch seltener. Alles sei enorm aufwendig, dauere lange, binde Arbeitskraft, die man anderswo brauche, argumentiert Jungwirth.

Die finanzielle Seite dieses Auslandsgeschäfts war übrigens im Fall von Greenwich (wie auch von St. Petersburg) sehr zufriedenstellend. "Die Treppe war zu 90 Prozent bezahlt, ehe sie unseren Hof verließ." Die restlichen zehn Prozent bezogen sich auf die Montage. Frühzeitige Bezahlung und großes Lob für die Arbeit, das tat dem fränkischen Schreiner in der Geldbörse wie in der Seele gut.

