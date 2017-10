Aus für Flüchtlingsheim in Gunzenhausen

Halle in der Industriestraße wird nicht mehr gebraucht — Stadt will das Gebäude mit Gewinn verkaufen - 29.09.2017 18:02 Uhr

GUNZENHAUSEN - Fabrik statt Flüchtlinge, Arbeitsplätze statt Asylsuchende – die heftig umstrittene Erstaufnahmeeinrichtung in der Industriestraße in Gunzenhausen wird nicht Realität werden. Stattdessen plant die Stadt den Verkauf der Halle – und könnte dabei auch noch ein richtig gutes Geschäft machen.

Soll (wenn irgendwie möglich mit einem satten Gewinn) verkauft werden: die als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge errichtete Halle in der Industriestraße. Sie ist derzeit an die Regierung vermietet. © Jürgen Eisenbrand



Der Bauzaun, der das Gelände monatelang vor unbefugtem Betreten schützte, ist bereits abgebaut, auf den Grünflächen wuchert der Wiesenklee, ein kleiner Haufen Splitt liegt verloren auf der großen Pflasterfläche herum. Die Fenster der etwa 1500 Quadratmeter großen Stahlbetonhalle sind staubig-blind, im Inneren stapelt sich Isolationsmaterial. Eine Investitionsruine, so scheint es auf den ersten Blick; doch schon bald könnte sich hier neues Leben rühren.

Rückblick: Bis Herbst 2015 stand hier auf dem ungenutzten Gelände der Hospitalstiftung ein Steckerlaswald, der im Lauf der Jahre zunehmend verwildert war. Dann, am 17. September, entschied man im Landratsamt, eine angesichts des Flüchtlingszustroms dringend benötigte Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) auf dem Areal anzusiedeln. Am 19. Oktober flielen dort die ersten Bäume, kurz darauf beschloss der Stadtrat, dass die Stadt den Baugrund erwerben, die Halle selbst bauen und an die Regierung von Mittelfranken vermieten werde.

Seit Mai 2016 ist das etwa eine Million Euro teure Gebäude nun bereits an die Regierung vermietet, seitdem kann die Stadt dafür Einnahmen verbuchen — ohne dass je ein Flüchtling seinen Fuß in das Gebäude gesetzt hätte. Der Grund: Seitdem die Balkanstaaten ihre Grenzen geschlossen und die EU sowie die Türkei ihr Flüchtlings-Abkommen vereinbart hatten, kamen immer weniger Schutzsuchende nach Deutschland. Der Bedarf für die EAE, die — wie die inzwischen ebenfalls geschlossene Einrichtung auf der Mackenmühle bei Pleinfeld — zur Zentralen Aufnahmeeinrichtung (ZAE) in Zirndorf gehört, war schlichtweg nicht mehr gegeben.

"Standby-Zustand"

Die Halle wurde in einen sogenannten "Standby-Zustand" versetzt, sollte also bereitgehalten werden, falls die Zahl der Schutzsuchenden wieder drastisch steigt.

In diesen Tagen nun kommt Bewegung in die Angelegenheit. "Wir haben bei der Regierung angefragt, ob sie die Option auf Verlängerung des Ende Oktober auslaufenden Mietvertrags ziehen möchte", sagt Bürgermeister Karl-Heinz Fitz auf Nachfrage des Altmühl-Boten. Das hätten die Ansbacher verneint, weshalb die Stadt nun auf der Suche nach einem Käufer sei. Oder einem Pächter, wobei Fitz es lieber sähe, wenn er die Immobilie veräußern könnte.

"Es gibt auch schon ein paar Interessenten", sagt Fitz, der schon immer davon überzeugt war, die massive, solide gebaute Halle im Fall des Falles als Fertigungs- oder Fabrikationsstätte gut verkaufen zu können. Und wenn alles so läuft wie gewünscht, dann könnte es in der Gunzenhäuser Stadtkasse kräftig klingeln: "Wir haben das Gebäude für 1,3 Millionen Euro ausgeschrieben", sagt Fitz. Was — zusätzlich zu den bereits verbuchten Mieteinnahmen — einen Gewinn von etwa 300 000 Euro bedeuten könnte.

