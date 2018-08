Ausreichend Wasser im großen See

Tourismusverband: Dem Badevergnügen steht nichts im Weg - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Der Große Brombachsee ist in diesen Tagen ein echtes Urlaubsparadies und das wird auch so bleiben." So bekräftigt es der Tourismusverband Fränkisches Seenland in einer Pressemitteilung.

Die anhaltende Trockenheit beeinträchtigt den Wasserspaß am Großen Brombachsee nicht. Unser Bild zeigt die Ramsberger Badebucht — in diesen Tagen ein sehr beliebter Aufenthaltsort bei der Hitze — und den Segelhafen. © Archivfoto: Tourismusverband Fränkisches Seenland und sein Partner multimaps360°



Wie Geschäftsführer Hans-Dieter Niederprüm betont, bleibt der Große Brombachsee trotz der aktuellen Überleitung gut gefüllt. Er enthalte noch genügend Wasser für viele Wochen hochsommerlichen Badespaß – auch wenn derzeit etwas davon an die fränkischen Flüsse abgegeben werde.

Wegen der anhaltenden Trockenheit musste bereits die Überleitung von Donauwasser über den Rothsee gestoppt werden. Die Nachricht, dass jetzt elf Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Großen Brombachsee in Rednitz, Regnitz und Main strömen, habe vergangene Woche einige Ausflügler und Seenurlauber beunruhigt. Dabei sei man auf die Abgabe bestens vorbereitet, so Niederprüm: "Das Wassermanagement ist eine Grundaufgabe des Fränkischen Seenlands. Unsere Seen sind ja gebaut worden, um Wasser aus dem wasserreichen Süden Bayerns in den trockenen Norden leiten zu können."

Beeinträchtigungen des Freizeitangebots am Großen Brombachsee seien trotz des leicht sinkenden Wasserspiegels nicht zu erwarten. "Für unsere Gäste bedeutet das nur, dass die Strände breiter werden. Selbst die Schifffahrt läuft wie gewohnt weiter, denn die MS Brombachsee ist so gebaut, dass sie auch bei niedrigem Wasserstand fahren kann. Schließlich ist es ganz normal, dass der Wasserspiegel im Großen Brombachsee in Zeiten anhaltender Trockenheit gesenkt wird."

Der Fahrplan der MS Altmühlsee werde durch die Wasserabgabe aus den Seen nicht beeinträchtigt. Auch am Rothsee seien die Bedingungen für Badegäste weiter bestens, denn die Vorsperre sei von der Überleitung gar nicht betroffen. Das Fränkische Seenland lade also nach wie vor dazu ein, das herrliche Hochsommerwetter ganz sorglos zu genießen.