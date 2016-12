Autor von "1000 Mal gehört" lebte in Gunzenhausen

Fritz Gruber öffnet geheimnisvolle "Sprachkammern" in alten Songtexten - 20.12.2016 07:15 Uhr

GUNZENHAUSEN - Was holt Janis Joplin eigentlich aus ihrer Bandana, wenn sie singt: „I pulled my harpoon out of my dirty red bandana“? Und was bitte schön wollen uns Jethro Tull mit „Thick as brick“ sagen? — Verschluckte Silben oder heftigste Slangausdrücke können den Englischlaien beim Versuch, seine Lieblingssongs zu verstehen, zur Verzweiflung treiben. Fritz Gruber hat hier Abhilfe geschaffen: „1000 Mal gehört. 1000 Mal fast nix kapiert“ heißt sein unterhaltsames Werk, das im Quinto-Verlag erschienen ist.

„1000 Mal gehört“ lädt nicht nur zum Blättern ein, sondern regt auch zum Stöbern in den alten CDs an.



Songtexte der 60er und 70er Jahre hat der zuletzt in Gunzenhausen lebende Autor auf genau solche Stolperfallen abgeklopft. Herausgekommen ist ein vergnügliches Buch, das nicht nur zum Blättern, sondern gleichzeitig zu einer musikalischen Reise in die eigene Kindheit (oder die seiner Eltern) einlädt. Jetzt, wo man endlich weiß, dass mit „harpoon“ nicht etwa die Mundharmonika („harp“), sondern die Spritze gemeint ist, eröffnet sich ein ganz neuer Blick auf das gute alte „Bobby McGee“. Und selbstverständlich kramt man dann gleich mal die alte Joplin-CD raus, schließlich kreist der Song jetzt eh im Kopf.

Die Geschichte vom dicken Backstein erschließt sich auch besser, wenn man diesen Songtitel mit „Dumm wie Bohnenstroh“ übersetzt und dass Graham Nashs „Chicago“ ursprünglich ein Hilferuf an seine Musikerkollegen Neal Young und Stephen Stills war („Won’t you please come to Chicago“), ist doch zumindest eine interessante Randnotiz.

Leider kann Fritz Gruber die Reaktionen der Leser auf sein Buch — ein „Must-Have“ für die Freunde guter Rockmusik — nicht mehr selbst erleben. Er erlag kurz vor Erscheinen von „1000 Mal gehört“ seiner Krebserkrankung. Dabei hatte der vielseitig begabte Mann noch so viele Pläne. Unter anderem arbeitete er an einem Spiel über seine Wahlheimatstadt Gunzenhausen.

Journalist, Autor, Spieleerfinder und PR-Man Fritz Gruber wohnte zuletzt in Gunzenhausen.



Geboren 1956 in Aufkirchen, zog es den unangepassten Jugendlichen nach einer Milchwirtschaftslehre nach Nürnberg, wo er die Ausbildung zum Dolmetscher absolvierte. Er sprach Englisch, Französisch, Spanisch, Norwegisch und leidlich Italienisch — doch die Sprachbegabung war nur eine Seite seiner extrem kreativen Persönlichkeit.

Zunächst aber gründete er in Nürnberg eine Druckerei und war als Journalist tätig. Für einen Artikel über Bettler in Nürnberg ließ er sich im Schauspielhaus entsprechend schminken und verbrachte einen Nachmittag auf dem Platz vor der Lorenzkirche. 60 Mark brachte ihm der Nachmittag ein und viel Stoff für eine Reportage. Er war Chefredakteur der Nürnberger Illustrierten „Connaisseur“ und verfasste Weinkritiken für die FAZ.

Mit den Jahren entwickelte er sich zum PR-Fachmann, was auch sein Brotberuf werden sollte. Hier fand er eine Spielwiese, um seine zahlreichen Ideen umzusetzen. Womit er aber auch seine Leidenschaft für Spiele optimal verknüpfen konnte. Mit den Mitgliedern von TM-Spiele, dem Kreativteam um Klaus Teuber (dem Autor von „Siedler von Catan“), testete und optimierte er Spielideen und entwarf eigene Spiele. Aus seiner Feder stammt etwas das „Frankenquiz“, das mittlerweile vergriffen ist. Gleichzeitig war er lange Jahre (bis 2008) PR-Fachmann des Kosmosverlags und konnte so zur optimalen Vermarktung beitragen.

Bei allem verstand sich Fritz Gruber aber, erzählt seine Ehefrau und Mitarbeiterin Claudia Blandow im Gespräch mit dem Altmühl-Boten, immer zuerst als Schriftsteller. 1986 lernten sich die beiden kennen und lieben. Das Paar wohnte im Herzen Nürnbergs, doch mit den Jahren fehlte ihnen dort die notwendige Ruhe — vor allem nachts. Vier Jahre suchten die beiden, bis sie im früheren Amtshaus in Wald ein neues Zuhause fanden. Und das auch nur, weil das Maklerbüro in der Anzeige etwas geschummelt hatte: Nur eineinhalb Kilometer von Gunzenhausen entfernt sei das Amtshaus. Das gefiel vor allem Claudia Blandow, die selbst nicht Auto fährt und alles zu Fuß erledigt. Als sie mitbekamen, dass es doch ein paar Kilometer mehr bis zum Marktplatz waren, hatten sie sich schon in das historische Gebäude verguckt.

14 Jahre lang lebten Gruber und Blandow in Wald, 2015 zogen sie nach Gunzenhausen. Wissend, dass sie beide nicht jünger werden, wollten sie sich rechtzeitig ein altersgerechtes Domizil mit kurzen Wegen in die Stadt suchen. Was sie damals noch nicht ahnten, war, dass Fritz Gruber nur noch gut ein Jahr zu leben hatte.

Auf der Suche nach neuen Projekten ist sein letztes Spiel ein sogenannter „Brainteaser“ geworden. „KopFit“, entwickelt nach Gesprächen mit Wiener Fachleuten zu diesem Thema, ist eine unterhaltsame Demenzprophylaxe, bei der keine Langeweile aufkommt.

„Was Sie schon immer über englische Sontexte der 60er -und 70er-Jahre wissen wollten (aber nie zu fragen wagten)“, lautet der etwas sperrige, aber durchaus treffende Untertitel von „1000 Mal gehört“. Vom blauen Bus, den Jim Morrisson von den „Doors“ in „The End“ besingt bis hin zu Frank Zappas „heinie“, den die Mädels küssen dürfen, öffnet Fritz Gruber so manche geheimnisvolle „Sprachkammer“. Das allein ist schon ein Grund, warum dieses wunderbare Buch sich unterm Weihnachtsbaum gut ausmachen würde. Darüber hinaus aber eröffnet dieses Geschenk nicht nur neue sprachliche Horizonte, sondern auch alte Musikwelten.

„1000 Mal gehört. 1000 Mal fast nix kapiert“ von Fritz Gruber. 351 Seiten, Quinto-Verlag, 16,99 Euro, ISBN 978-3-89835-750-0.

MARIANNE NATALIS

