Bänke am Burgstall sind in miserablem Zustand

Die Sitzgelegenheiten im Burgstallwald Gunzenhausen laden nicht wirklich zum Verweilen ein

GUNZENHAUSEN - Wer öfters im Burgstall spazierengeht, dem bietet sich schon lange das immer gleiche Bild: ungepflegte Bänke, an denen der Zahn der Zeit deutlich nagt. Ergänzt wird es seit einiger Zeit noch durch Plastiktüten voller Müll.

Alles andere als ein Aushängeschild: Der Zustand der Bänke am und im Burgstallwald ist streckenweise mehr als trist, die Plastiktüte voller Müll rundet dieses traurige Bild vollends ab. © Foto: Natalis



Das Holz der Sitzfläche ist teilweise schon recht morsch, die Plätze um die Bänke herum sich selbst überlassen. Gibt es auf dem Pfad am Waldrand parallel zur Leonhardsruhstraße wenigstens noch Papierkörbe, so stehen auf dem weiteren Weg nur noch kahle Pfosten, die Mülleimer, die dort einmal hingen, sind längst abmontiert. Findige Zeitgenossen sind nun auf die Idee gekommen, an dem einen oder anderen Pfosten Plastiktüten aufzuhängen, damit der Abfall nicht einfach in den Wald geschmissen wird. Die füllen sich nun nach und nach mit Müll, und bleiben ansonsten sich selbst überlassen.

Vor etlichen Jahren wurde, noch unter dem damaligen Bürgermeister Joachim Federschmidt, der im Volksmund in Gunzenhausen als "Riviera" bekannte Saum des Burgstalls in einen neuen Walderlebnispfad integriert. "Klaus, die Fledermaus" erklärte den Besuchern an den verschiedenen Stationen Wissenswertes über das Leben im Wald. Der Pfad ist ein Gemeinschaftsprojekt von den Bayerischen Staatsforsten, dem Gunzenhäuser Forstamt, der Stadt Gunzenhausen und Elisabeth Jung.

Sowohl die Bayerischen Staatsforsten, als auch die Stadt Gunzenhausen machen für diesen Rundgang auf ihren jeweiligen Homepages kräftig Werbung. Eine "spannende Entdeckungsreise" wird den Besuchern da versprochen und, etwas weiter unten, "zahlreiche Bänke und Himmelsliegen", die sich "für eine kleine Pause" anbieten. Angesichts des tatsächlichen Zustands vieler Bänke eine eher gewagte Aussage.

Rund 80 bis 90 Bänke, schätzt der zuständige Revierleiter Franz Eitel, stehen an den Wegen und teilweise sogar mitten im Wald. Wer diese seit Jahrzehnten dort stehenden Sitzgelegenheiten tatsächlich einmal aufgestellt hat, lässt sich nach seinen Worten kaum mehr nachvollziehen. Dass sie in teilweise sehr schlechtem Zustand sind, manche sogar ganz kaputt, das ist Eitel schon lange bekannt.

Doch die Situation ist nach seinen Worten mehr als schwierig. Eigentümer des Areals, und auch der Wege, durch das der Walderlebnispfad führt, sind die Bayerischen Staatsforsten. Die Bänke stehen also auf deren Grund, doch sind sie nach Aussagen von Eitel nicht von den Staatsforsten aufgestellt worden. Sie zu beseitigen und zu erneuern, sei ein finanzieller Kraftakt, der dem staatlichen Waldunternehmen nicht allein aufgebürdet werden könne, so Eitel. Außerdem sei es auch nicht sinnvoll, die Bänke eins zu eins auszutauschen, viele stünden an Plätzen, die nicht geeignet seien. Als FFH-Gebiet werde im Burgstall möglichst viel Totholz stehen gelassen, eine Bank unter einer abgestorbenen Eiche etwa sei einfach am falschen Platz.

Mülleimer nicht aufgestellt

Prinzipiell sei also er als Revierleiter für die Fläche zuständig, sagt Eitel. Allerdings sieht er sich nicht zuletzt wegen des großen Gebiets, das er verwaltet, nicht in der Lage, hier regelmäßig Kontrollgänge zu unternehmen und den Müll zu entsorgen. Zumal auch die Mülleimer nicht von den Staatsforsten aufgestellt worden seien, im Gegenteil seien vor etlichen Jahren eben wegen des Entsorgungsproblems bayernweit alle Mülleimer aus staatlichen Wäldern verbannt worden.

Was die noch stehenden Mülleimer betrifft, so werden die einmal wöchentlich vom Bauamt geleert, erklärt der stellvertretende Stadtbaumeister Thomas Hinterleitner auf Anfrage. Auch kümmert sich die städtische Einrichtung nach seinen Worten etwa darum, dass die Bänke am Rand des Burgstalls nicht vollkommen vom Gras zugewuchert werden — sofern die Stadt einen Hinweis von Bürgern bekommt. Das seien aber reine "Goodwill"-Aktionen der Stadt.

Bereits vor rund zehn Jahren wussten die damals Verantwortlichen um den schlechten Zustand der Bänke im Burgstall. Sie waren sogar Thema eines gemeinsamen Treffens von Staatsforsten, Forstamt, Stadt und einer Tourismuseinrichtung, welcher, konnte Eitel nach all den Jahren nicht mehr so genau festmachen. Damals sei vereinbart worden, ein Konzept zu erstellen, nicht nur über Zahl und Standort der Bänke, sondern auch darüber, wer sich künftig um deren Unterhalt kümmern solle. Elisabeth Jung habe sich damals sogar bereit erklärt, ein Verzeichnis der vorhandenen Bänke und ihres Zustands zu erstellen. Anschließend sei aber nichts passiert.

Ein neuer Anlauf, ein solches Konzept zu erstellen, ist für Eitel mehr als überfällig, und auch Thomas Hinterleitner kann das nur unterstützen. Das sei "absolut notwendig", so Eitel. Allerdings müsse im Rahmen des Konzepts festgelegt werden, wer was finanziert. Denn schließlich könne man die Staatsforsten nicht allein in die Pflicht nehmen, der Burgstall werde von der Altmühlstadt und ihren Bewohnern ja als Naherholungsgebiet genutzt.

