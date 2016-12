Baupläne für ein Grundstück in Gunzenhäuser Südstadt

Firma Köhnlein will in der Albert-Schweitzer-Straße Doppel- und Einfamilienhäuser bauen - 15.12.2016 07:17 Uhr

GUNZENHAUSEN - Der Bauboom in Gunzenhausen hält unvermindert an: Nun sollen in der Albert-Schweitzer-Straße auf einem 0,5 Hektar großen Gebiet Doppel- und Einfamilienhäuser entstehen. Die Mitglieder des Stadtratsausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung hatten gegen diese Pläne nichts einzuwenden.

Das Wohnhaus und die Werkstätten der früheren Installationsfirma Stingl sollen abgerissen werden und an ihrer Stelle hier Doppelhäuser entstehen. © Marianne Natalis



Die Firma Köhnlein Wohnbau GmbH hat bei der Stadt einen Antrag auf Änderung des bestehenden Bebauungsplans in der Südstadt gestellt. Auf dem anvisierten Gelände zwischen Albert-Schweitzer-Straße und Frauenknechtstraße stehen derzeit noch die früheren Werkstätten des nicht mehr bestehenden Installateurbetriebs Stingl und ein Wohnhaus, der Rest ist Wiese. Das Unternehmen Köhnlein will dort sechs Doppelhauseinheiten und vier Einzelhäuser errichten. Erschlossen werden sollen die Gebäude mit einer Privatstraße über die Frauenknechtstraße.

Diese innerstädtische Verdichtung ist laut Stadtbaumeisterin Simone Teufel „grundsätzlich eine schöne Geschichte“. Ihre Empfehlung lautete deshalb, hier ins Verfahren zu gehen. Die Bauleitplanung hat das Gunzenhäuser Planungsbüro Hochreiter und Lechner übernommen.

Als „erfreulich“ wertete Helga Betz von den Grünen die Pläne auf diesem innerstädtischen Grundstück und sprach damit ihren Stadtratskollegen aus allen Fraktionen aus dem Herzen. Für den Straßenzug, fügte Manfred Pappler an, sei es auf jeden Fall „eine Verbesserung“. Entsprechend erzielt der Antrag das einstimmige Plazet der Ausschussmitglieder.

Einmal mehr stand schließlich noch der Elektromarkt Expert auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Nachdem sich der Betreiber des Elektromarkts nach langem Hin und Her für einen Neubau in der Bahnhofstraße entschlossen hatte, dachten viele, das Kapitel sei nun beendet. Doch im vergangenen Herbst hatte das Unternehmen einen Antrag auf Überschreitung der vorgegebenen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern gestellt. Der dafür notwendige Platz ist bereits vorhanden. Das sei nur im Rahmen eines Sonderbaugebiets möglich, lautete der Bescheid des Landratsamts. Nun hat das Unternehmen beziehungsweise das von ihm beauftragte Architekturbüro Romer die Aufstellung eines solchen Sondergebiets beantragt. Die Zustimmung des Bauausschusses fiel einstimmig aus, allerdings machten einige Gremiumsmitglieder vorher ihrem Ärger über die Vorgehensweise des Unternehmens Luft.

Manfred Pappler betonte, dass man sich den Plänen des Betriebs nicht verweigern wolle, allerdings gehörten zu einer Kooperation immer zwei Partner. Der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion vermisste dabei das Entgegenkommen von Expert. Speziell sprach er die Mauerschale an, die nach dem Abriss des alten Hauses eine städtebauliche Geschlossenheit des Straßenzugs simulieren sollte. Dazu sei sie aber nicht ausreichend dimensioniert.

Die Stadtbaumeisterin wies jedoch darauf hin, dass solche Mauerscheiben nie ein vollständig befriedigendes Ergebnis mit sich brächten. Verbesserungen soll nun das bereits bestellte Buswartehäuschen bringen, wenn es aufgestellt wird, soll dieser Bereich neu gestaltet werden. Nicht außer Acht lassen dürfe man auch, ergänzte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, dass man die Sicht für die Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes nicht völlig verstellen dürfe.

Nach der Vorgeschichte und der Salamitaktik des Unternehmers sei es nur recht und billig, ihn nun „in einen solchen Vertrag zu zwingen“, befand Gerd Rudolph (SPD). Er habe „Stein und Bein geschworen“, dass er mit der Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern bleiben wolle, nun wolle er sie auf netto 914 Quadratmeter erhöhen. Diese 114 Quadratmeter mehr würden es jetzt nicht „rausreißen“.

Rudolph sprach zudem noch die fehlende Verkehrsführung auf dem Parkplatz an. Solche Fragen könne man nun über die Bauleitplanung regeln, erläuterte Teufel. Was die Schranke zum Parkplatz betrifft — sie gefällt vor allem Manfred Pappler nicht –, müsse man auch Verständnis für die Belange des Unternehmens haben. Denn ohne diese Sperre sei der Parkplatz schon vor Öffnung des Elektromarktes belegt.

MARIANNE NATALIS

