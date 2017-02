Bayerische Fußballtennis-Elite in Gunzenhausen

3. Spieltag der Verbands- und Bayernliga in der Turnhalle des Simon-Marius-Gymnasiums - vor 18 Minuten

GUNZENHAUSEN - Der BRSV Gunzenhausen ist am Samstag 18. Februar, Ausrichter des 3. Spieltages der Bayerischen Meisterschaft im Fußballtennis. Gespielt wird ab 10 Uhr in den Turnhallen des Simon-Marius-Gymnasiums in zwei unterschiedlichen Ligen.

Der BRSV Gunzenhausen richtet in den SMG-Hallen den 3. Spieltag der Fußballtennis-Bayernliga aus und geht mit einem neu formierten und verjüngten Team in der Verbandsliga auf Punktejagd. © Hans-Joachim Winckler



In der Bayernliga könnte am morgigen vorletzten Spieltag bereits eine Vorentscheidung um die Meisterschaft fallen. Gleichzeitig geht es um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, an der die ersten drei der Bayernliga teilnehmen dürfen. In Gunzenhausen tritt der deutsche Vizemeister Moosburg gegen die eigene Zweite, Weiden I und II, Amberg, Dingolfing, Fürth, Zirndorf, Penzberg und Lohr an.

Der BRSV Gunzenhausen hingegen spielt in der Verbandsliga. Gegner des neu formierten und deutlich verjüngten Teams sind Ebern, Selb/Schönwald, Hintereben, Penzberg II, Kümmersbruck, Zirndorf II und Straubing. Starken Zulauf hat die Fußballtennisabteilung des BRSV in letzter Zeit durch Spieler aus Pfofeld erhalten, die fleißig am Training teilnehmen und sich für die "Bayerische" einiges vorgenommen haben. Starker Zuschauerzuspruch hat sich im Vorfeld bereits angekündigt, schließlich will man doch sehen, wie sich die Nachwuchsspieler ins Team integrieren.

Der Spieltag beginnt um 10 Uhr, wobei die Bayernliga und Verbandsliga in der Dreifachturnhalle und der Einfachhalle des Gymnasiums gegeneinander antreten. Fußballtennis wird auf 20 Meter langem und acht Meter breitem Feld gespielt, das in der Mitte durch ein ein Meter hohes gespanntes Band in zwei Felder unterteilt ist.

Gegenüber stehen sich zwei Teams mit jeweils vier Spielern. Jede Mannschaft hat die Aufgabe, den Ball über das Band nach den üblichen Fußballregeln wieder zurückzuspielen. Ein Spiel dauert zweimal sieben Minuten. Gespielt wird in den beiden Ligen nach dem Turniermodus "jeder gegen jeden".

GERD RUDOLPH

