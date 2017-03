Jahrelang wurde der Gasthof "Alte Vogtei" in Wolframs-Eschenbach generalsaniert. Die Menschen sind auf das Ergebnis gespannt. Das Eröffnungswochenende beginnt am Freitag, 3. März 2017. Wir haben die Bilder dazu.

Kahle Betonwände, kein Tageslicht, Stockbetten dicht an dicht und keine Möglichkeit, sich die Füße zu vertreten: Das wäre im Falle eines Atom-Angriffs Alltag gewesen. In Gunzenhausen befindet sich das einzige noch fast im Originalzustand erhaltene Bunkerkrankenhaus Deutschlands.

Märchenhafter Rosenmontagszug bei traumhaftem Wetter: Hunderte von Schaulustigen sahen das Faschingsspektakel in Muhr am See.