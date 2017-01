Beim Krönungsball in Spalt ging es rund

SPALT - Man nehme eine gute Portion Stimmung und Frohsinn, füge etwas Tanz und Brauchtum bei und würze es mit ordentlich Show, und schon hat man die wichtigsten Zutaten für einen gelungenen Krönungsball der Karnevalsgesellschaft Spalt. Diesmal feierten die Narren im „kleinen, jedoch feinen Rahmen“ des Gasthauses „Rotes Roß“, da die Stadthalle nicht mehr zur Verfügung steht.

Verbreiteten als Clowns, Dompteure, Schlangenbeschwörer und Akrobaten Zirkusatmosphäre im Saal: die 13 „Muttis“. Sie waren aber nicht die einzigen Farbtupfer im Programm. © Horst Kuhn



Vorsitzender Jürgen Meisl begrüßte die Gäste, die allesamt geladen waren. „Wir gehen in die 60ste Session, können auf eine traditionsreiche Zeit zurückblicken, müssen uns für die nächsten Jahren jedoch neuen Herausforderungen stellen“, betonte Meisl. Bei dieser Gelegenheit erklärte er auch, dass nur einige Veranstaltungen im „Roten Roß“ stattfinden, die Großveranstaltungen gehen in einem eigens auf dem Kornhausplatz aufgestellten Festzelt über die Bühne. Dort steht am Samstag, 18. Februar, der erste „Saumarktball“ auf dem Programm.

Mit dem Einmarsch der Jugendgarde und der Elferräte mit Präsident Otto Hausmann an der Spitze, der mit viel Humor und lockeren Sprüchen durch die fast fünf Stunden dauernde Veranstaltung führte, startete der Showteil des Abends. Auch die Patengesellschaft „Mönchswaldfüchse“ Mitteleschenbach hatte eine Abordnung geschickt, die von Präsident Bernhard Lederer, Vorstand Andreas Gracklauer sowie dem neuen Prinzenpaar Jürgen II. und Melanie I. (Ehepaar Pferinger) angeführt wurde. Auch die befreundeten Gesellschaften „Klimperkasten“ Hamburg, das Faschingskomitee Allersberg und die Karnevalsgesellschaft aus dem benachbarten Röthenbach gaben sich die Ehre.

Unter einem kräftigen „Spalt Aha“ erfolgte der Einzug der Prinzengarde und im Gefolge das Prinzenpaar Prinz Markus II. (Markus Wagner, Unterbreitenlohe) und ihre Lieblichkeit Verena II. (Verena Gruber, Hagsbronn). Das Prinzenpaar gab die Devise aus, die tollen Tage des Faschings in vollen Zügen zu genießen.

Laut Bürgermeister Udo Weingart, der das neue Prinzenpaar mit der Übergabe des Stadtschlüssels und des Regentenstabes in sein Amt einführte, sind die gekrönten Häupter diesmal „alte Hasen“ was das Narrengeschäft betrifft. Vor allem aus dem Hause Gruber sind nach seinen Worten schon einige Generationen hervorgegangen, die sich um den Spalter Fasching bleibende Verdienste erworben haben.

Anschließend hieß es Bühne frei für die kleinen „Hopfensprossen“, die Jugend- und Prinzengarde, die Showtanzgruppe „Crazy Girls“, die „Mini-Fleckli sowie das Tanzduo Tim Poque und Vanessa Bartsch. Selbstverständlich hatten auch die Tanzmariechen Sara Di Muro, Miriam Alt, Vanessa Bartsch, Anika Zeiner und Saskia Rothgängel ihren Auftritt.

Tradition hat in der Hopfenstadt der Auftritt der Fleckli. Einen bunten Farbtupfer brachten die „Crazy-Girls“ in den Saal und die 13 „Muttis“ sorgten als Clowns, Dompteure, Schlangenbeschwörer und Akrobaten für Zirkusatmosphäre. Die Spalter „Hopfen-Hexen“ und zum Abschluss das Männerballett rundeten den Showblock ab.

Wie bei Faschingssitzungen üblich, wurde auch diesmal mit vielen Küsschen der Gesellschaftsorden verteilt. Eine besondere Auszeichnung gab es durch den Fastnacht-Verband-Franken (FVF) für Michael Kopp, der für seine Verdienst um die Fränkische Fastnacht mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet wurde. Mit dem Verdienstorden wurde Jürgen Ermer und mit dem Sessionsorden des FVF Bürgermeister Udo Weingart geehrt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte Musiker Stefan „Stefano“ Nüsslein am Keyboard. Er traf dabei den Geschmack der Gäste, die nach dem offiziellen Teil noch kräftig das Tanzbein schwangen.

Der nächste Krönungsball steht am Samstag, 21. Januar, auf dem Terminkalender. Am Samstag, 28. Januar, gibt es eine Teenie-Faschingsparty im Roß-Saal.

HORST KUHN

