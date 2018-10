Bilder aus luftiger Höhe in Gunzenhausen

Die Fotografie aus dem Fluggerät hat es Rudi Beringer angetan - 29.09.2018 06:16 Uhr

GUNZENHAUSEN - Rudi Beringer war zarte zehn Jahre alt, als ihn das Virus packte. "Mein Vater hatte einen Flugdrachen gekauft, und mit dem warf er mich wie einen Papierflieger raus ins Schambachtal", erinnert sich der heute 54-Jährige. Als ihn eine Windbö erfasste, "war ich zwar heillos überfordert, aber ich spürte zum ersten Mal, wie es sich anfühlte zu fliegen". Seitdem pflegt der Weißenburger dieser Leidenschaft, und inzwischen ist er der wohl bekannteste Luftbild-Fotograf Altmühlfrankens. Ab dem heutigen Samstag, 29. September, ist eine Auswahl seiner schönsten Bilder in Gunzenhausen zu sehen.

Wunderschönes Altmühlfranken: Solche Ausblicke wie hier auf die Vogelinsel im Altmühlsee kann Luftbild-Fotograf Rudi Beringer bei zahlreichen Rundflügen genießen. © Limes-Luftbild.de



Wunderschönes Altmühlfranken: Solche Ausblicke wie hier auf die Vogelinsel im Altmühlsee kann Luftbild-Fotograf Rudi Beringer bei zahlreichen Rundflügen genießen. Foto: Limes-Luftbild.de



Mit 15 lernte er das Segelfliegen, ein Jahr darauf absolvierte er seinen ersten Alleinflug, von 19 bis 25 flog er mit dem Drachen, an den er sich einen 7 PS "starken" Kettensägenmotor samt Propeller montierte, um etwas Schub nach vorne zu bekommen. Als herauskam, dass er für diese Art motorisiertes Fluggerät keinen Flugschein hatte, flog er — und zwar raus aus seinem Verein. "Anschließend habe ich dann den Flugschein gemacht und mir auch mein erstes Trike gekauft", erinnert er sich.

Mit einem solchen motorisierten Drachen ist er auch heute noch am Himmel über Altmühlfranken unterwegs: neun Meter Spannweite, 65 PS stark, 60 bis 130 km/h schnell, maximal 450 Kilogramm schwer. "Diese Sparte stirbt gerade", bedauert Beringer, "dabei ist das das wahre Fliegen! Du hast die Flügel selbst in der Hand, und abgesehen vom Drachenfliegen kommt es dem Vogelflug am nächsten."

Mit seinem Motorsegler in zwei Stunden an die Alpen und wieder zurück zu fliegen, reize ihn nicht mehr so sehr, sagt der zweifache Familienvater, der in Weißenburg ein Schuhgeschäft betreibt. "Da finde ich es viel schöner, über unsere wunderschöne Gegend zu fliegen und sie zu genießen." Ab und an kommen sogar Passagiere in den Genuss eines Rundflugs.

Im Jahr 2006, als er sich jenes Trike kaufte, das er auch heute noch fliegt, gründete Rudi Beringer die Firma "Limes Luftbild" und machte aus seine Leidenschaft eine Nebenbeschäftigung: Er fotografiert, auch auf gezielte Bestellung, aus der Luft und bietet die Aufnahmen zum Kauf an. "Wenn du über Altmühlfranken unterwegs bist, wirst du automatisch zum Fotografen", schwärmt er erneut von seiner Heimatregion.

Zu seinen Kunden gehören vor allem Zeitungen — auch der Altmühl-Bote druckt regelmäßig seine Bilder ab –, Unternehmen, die etwa Baufortschritte an Neubauten dokumentiert haben wollen, Tourismusverbände und Privatleute, die gerne eine Luftaufnahme vom eigenen Haus hätten. Die zunehmende Zahl an Drohnenfotografen macht ihm das Geschäft allerdings schwer, zumal die ihre Bilder Häufig gratis abgeben.

Der Mann mit dem blauen Motordrachen: Rudi Beringer mit Passagier auf dem Weg zum Start. © Jürgen Eisenbrand



Der Mann mit dem blauen Motordrachen: Rudi Beringer mit Passagier auf dem Weg zum Start. Foto: Jürgen Eisenbrand



Zu Beringers Lieblingsmotiven gehört die Wülzburg bei Weißenburg, aber auch die Seen rund um Gunzenhausen: "Die kannst du immer wieder anfliegen, die sehen zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter anders aus", sagt er.

Nach der vergnüglichen Kür eines Rundflugs beginnt für ihn dann die anstrengende Pflicht: Durchschnittlich 400 Bilder sind zu sichten, zu beschriften und zu sortieren. "Das ist eine Menge Arbeit", sagt Beringer, die aber immerhin die Kosten seines Hobbys abdeckt. Dieses Hobby hat ihn, so schätzt er, bei etwa 1500 Flügen hochgerechnet zweimal rund um die Welt geführt, und ein Ende ist nicht abzusehen: Zwar ist sein Trike mit den charakteristischen blauen Segeln derzeit wegen einer Motorpanne lahmgelegt, aber schon in wenigen Tagen soll das Aggregat von der Reparatur zurück sein. "Und dann geht’s wieder nach oben", freut sich Beringer, "die letzten sonnigen Tage des Jahres will ich unbedingt noch genießen."

Die Ausstellung in Gunzenhausen ist ab dem heutigen Samstag, 29. September (Kulturherbst), bis Anfang November bei Foto Braun am Marktplatz zu sehen. Großformatige Luftbilder sind ab 59 Euro dort zu haben

JÜRGEN EISENBRAND