"Blaumeisen" heizten in Heidenheim kräftig ein

HEIDENHEIM - Auch dieses Jahr lud der "1. Club der Fassbiertrinker Heidenheim" zum "Bunten Treiben" in die Alte Turnhalle nach Heidenheim ein. Bereits drei Tage vor Veranstaltungsbeginn nahm die Verwandlung der Festhalle in ein bunt geschmücktes Farbenmeer ihren Lauf.

Die Turnierformation der Huisheimer „Blaumeisen“ bei ihrem umjubelten Auftritt beim „Bunten Treiben“ in der Alten Turnhalle in Heidenheim. Foto: Foto: Club der Fassbiertrinker



Ausgefallene Kostüme schmückten die Veranstaltungen, welche außergewöhnlich zahlreich besucht waren. Vom Taucher über Zauberer und Neandertaler bis zum Schlumpf, ja selbst Nero aus Rom, alle kamen nach Heidenheim und füllten den Festsaal bis auf den letzten Sitzplatz. "Magic Sound" mit Alleinunterhalter Thomas aus Graben heizte am Samstag den Närrinen und Narren mit Oldies und Partymuskik ein, sodass kein Fuß zum Stehen kam.

Nach dem Motto "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die oder der Schönste im Frankenland" fand gegen Mitternacht eine Maskenprämierung mit Preisverleihung statt. Den ersten Preis errang eine lustige "Tauchergemeinschaft", der zweite Preis ging an die blauen Verteter von Schlumpfhausen und den dritten Preis holten sich die Botschafterinnen der Indianer. Höhepunkt des Abends war der Besuch der Huisheimer "Blaumeisen" mit der Cats-Turnierformation, dem Prinzenpaar Jasmin Schnell und Manuel Hayn mit der Prinzengarde und der Solotänzerin Katrin Hönle (Bayerische Vizemeisterin im Schautanz solo). Akrobatische Tänze und Aufführungen begeisterten die Gäste. Katrin Hönle überzeugte mit ihrem außergewöhnlichen Solotanz und ihrer Grazie. Das Faschingsdebüt der Huisheimer "Blaumeisen" in Heidenheim wird sicherlich nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Den Gästen dankte der Vorsitzende des Clubs der Fassbiertrinker, Helmut Reiter, für ihr Kommen und ihre sehr gekonnten Showeinlagen.

Am Sonntag gab es beim traditionellen Kinderfasching Musik aus der Dose. Die Kinder erwartete ein von Wolfgang Meier und Andreas Schwärmer vorbereiteter Mix aus Tanz und Spielen. Gegen 17 Uhr endete das bunt gestaltete Wochenend-Faschingsprogramm des Clubs der Fassbiertrinker. Er übernimmt seit mehreren Jahren in Heidenheim die Federführung in Sachen fünfte Jahreszeit. Mitglieder des Clubs leisten hierzu in ehrenamlicher Mitarbeit viele Stunden, um das gesellschaftliche Miteinander in der Marktgemeinde zu fördern.

Sie tragen somit auch dazu bei, dass Heidenheim über die Gemeindegrenzen hinaus bekannter wird. Gerade heute im Zeitalter der spärlich angesiedelten Gastronomiebetriebe kann so das soziale Gefüge in der Kommune gepflegt und am Leben gehalten werden, so die Clubmitglieder.