Heiße Stimmung trotz winterlich kalter Temperaturen: Der Faschingsumzug in Mitteleschenbach lockte am Sonntagnachmittag wie schon in den Jahren zuvor mehr als 12.000 Karnevalsfans aus der gesamten Region in die Mönchswaldgemeinde. Dicht an dicht standen die Zuschauer an der Zugstrecke und bejubelten lautstark die 55 teilnehmenden Gruppen.