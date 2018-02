Blutige Lippe beim "Unsinnigen" in Spalt geholt

Beim Weiberfasching in der Hopfenstadt kam es zu unschönen Szenen - vor 3 Stunden

SPALT - Eine gebrochen Nase, eine blutige Lippe, Prellungen oder Ohrfeien: Beim Weiberfasching in Spalt gab es ganz schön zur Sache. Wie so oft war dabei ein beträchtliches Maß an Alkohol im Spiel.

Beim "Unsinnigen" wurde in Spalt ordentlich gefeiert. Für manche Besucher endete der Abend allerdings im Krankenhaus. Die netten Gartenzwerge haben damit allerdings nichts zu tun. © Horst Kuhn



Kurz vor Mitternacht wurden in der Hauptstraße zwei junge Männer von einer fünfköpfigen Gruppe attackiert und zu Boden gestoßen. Dabei wurden einem 19-Jährigen aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mindestens zwei Mal mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Die Folgen waren eine Nasenbeinfraktur und Prellungen. Der Zweite trug eine blutige Lippe davon.

Mindestens einen der Schläger konnten die eingesetzten Polizeibeamten ermitteln. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der 22-jährige Mann aus Gunzenhausen leistete dabei noch erheblichen Widerstand. Er hatte dabei gut zwei Promille Alkohol intus. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am Oberen Tor und in der Brauereigasse kam es zu weiteren Sicherheitsstörungen und Rangeleien, wobei dabei seitens der Polizei keine konkreten Delikte erkennbar waren. Eine junge Kostümierte wurde nach ihren Angaben am Kirchplatz von einem Wirt geohrfeigt. Die Frau wurde zur Dienststelle vorgeladen, um eine Anzeige zu erstatten.

Ein 16-Jähriger aus Heilsbronn wurde in der Obeltshauser Straße total betrunken von seinen Freunden am Boden liegend aufgefunden. Er wurde mit einer Alkoholvergiftung zur Behandlung in das Klinikum Altmühlfranken nach Gunzenhausen gebracht. Das Faschingstreiben ging bis in die frühen Morgenstunden.

