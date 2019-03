BN-Referent gegen Gifteinsatz im Gunzenhäuser Stadtwald

Im vergangenen Jahr erlebte der Gunzenhäuser Burgstall eine veritable Invasion an Schwammspinnerraupen. Innerhalb weniger Tage waren die Eichen in einem Teil des Waldes kahlgefressen. Die Zahl der Gelege gibt nun Anlass zur Sorge und wirft die Frage auf, wie mit einem weiteren Befall in dieser Größenordnung umzugehen ist. Über den aktuellen Stand will die Stadt im Rahmen einer Bürgerversammlung am Montag, 11. März, um 19 Uhr im Lutherhaus informieren. Rede und Antwort stehen wird dabei unter anderem Dr. Ralf Straußberger, seit 16 Jahren Wald- und Jagdreferent beim Bund Naturschutz in Bayern. Über einen möglichen Gifteinsatz gegen den Schädling sprach der Altmühl-Bote schon einmal vorab mit dem 53-jährigen Forstwissenschaftler, selbst Waldbesitzer.

Im vergangenen Jahr setzte sich der BN-Waldreferent Dr. Ralf Straußberger (zweiter von rechts) bei Bad Windsheim gegen eine Begiftung der dortigen vom Schwammspinner betroffenen Wälder ein. Am Montag wird er sich bei der Bürgerversammlung in Gunzenhausen gegen entsprechende Maßnahmen im Burgstall stark machen. Foto: Günter Blank



Altmühl-Bote: Im Gunzenhäuser Burgstallwald droht erneut ein extremer Schwammspinnerbefall. Seitens des Forstamts wird auch ein Einsatz von Mimic oder einem ähnlichen Mittel nicht ganz ausgeschlossen. Was sagt der Waldreferent des Bund Naturschutzes dazu?

Dr. Ralf Straußberger: In Eichenwäldern kommt es öfters zu solchen Massenvermehrungen. Das kann alle zehn bis 15 Jahre der Fall sein. Die Bestände bauen sich auf, es kann zu Kahlfraß kommen, dann brechen sie wieder zusammen.

Im vergangen Jahr wurden in Westmittelfranken und Unterfranken 1400 Hektar Wald vom Hubschrauber aus begiftet. Es gab aber auch etliche Flächen, die nicht besprüht wurden, weil es die Eigentümer nicht wollten oder weil es Schutzgebiete waren. Diese Wälder sind nicht abgestorben. Der Schluss, dass die Eichen bei heftigem Befall kahlgefressen werden und deshalb Bestandsgefahr besteht, stimmt so nicht. Eine Bestandsgefährdung muss aber gegeben sein, wenn begiftet werden soll.

Und wenn diese Bestandsgefährdung vorliegt? Immerhin haben sich die Eichen im Burgstall ja auch noch nicht von dem extremen Trockenstress des vergangenen Jahres erholt.

Straußberger: Es braucht eine klare Prognose für eine Bestandsgefährdung. Allein die hohen Eizahlen reichen da nicht aus. Es muss sauber geprüft werden, ob der Befall zunehmend oder abnehmend ist. Das Entscheidende ist: In welchem Stadium der Massenvermehrung befindet man sich und wie sind die Auswirkungen. Wenn man das Horrorszenario an die Wand malt, dass der Wald abstirbt, muss man das auch klar belegen. Dazu kommt, dass die Eichenwälder immer wieder von Kahlfraß betroffen sind, weil viele Insekten an ihnen fressen. Sie kommen aber dank des Johannistriebs auch ganz gut damit zurecht.

Wir sind als Umweltorganisation per se gegen jedes großflächige Besprühen. Diese Mittel sind nicht so, dass man das nur ein bisschen regnen lässt. Es ist ein Gift, das bei allen frei fressenden Insekten zum Tode führt. Die Eichenwälder sind sehr artenreich, darauf verweisen ja auch die Forstämter. Oft verschwinden durch einen Gifteinsatz gerade die seltensten Arten.

In Gunzenhausen kommt ja auch die diffizile Lage des Waldes dazu. Er liegt mitten in einem Wohngebiet, Gärten grenzen an ihn, es gibt ein Wasserschutzgebiet, zwei Kliniken und ein Freibad im direkten Umgriff. Sollte man deshalb nicht, egal wie die Prognose aussieht, von einem Gifteinsatz in jedem Fall absehen?

Straußberger: Es ist schon ein sehr sensibler Bereich. Ein Gifteinsatz in direkter Nähe zu Kliniken und einem Wasserschutzgebiet ist sehr schwierig. Das würde einen verheerenden Eindruck machen, wenn man hier die Fläche begiften würde.

Für mich stellt sich auch die Frage, ob überhaupt schon untersucht wurde, welche Arten im Burgstall überhaupt vorkommen. Es kann nicht sein, dass man in einem FFH-Gebiet auf der Fläche Gift einsetzt, ohne zu wissen, welche Arten vorkommen. Es ist gesetzlich geregelt, dass man genau hingucken und eine Verträglichkeitsprüfung machen muss. Und auf alle Fälle müsste geprüft werden, inwieweit ein Gifteinsatz die Trinkwasserversorgung beeinträchtigen kann.

Sie werden am Montag persönlich zur Bürgerversammlung nach Gunzenhausen kommen. Was versprechen Sie sich von dieser Veranstaltung?

Straußberger: Erst einmal finde ich es gut, dass das gemacht wird. Das gab es in dieser Form in den Befallszentren in Mittelfranken — die vor allem in der Region um Schweinfurt sowie im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim lagen — bisher noch nicht. Es gab Informationen für die Waldbesitzer, aber da war die Begiftungsaktion in der Regel schon relativ weit gediehen. Im Vorfeld darüber zu reden, ist auf jeden Fall sinnvoll.

Der Bund Naturschutz hat zum Einsatz von Gift in den Wäldern eine klare Position. Wir sehen da schon seit Jahren große Defizite und können immer nur darauf aufmerksam machen, dass man hier auf einer objektiven und fundierten Basis zu einer Entscheidung kommen sollte. Natürlich erwarten wir auch, dass den Vorgaben zum Schutz der verschiedenen Güter, die auf dem Spiel stehen, Rechnung getragen wird. Dazu kann diese Veranstaltung beitragen.

