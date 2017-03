Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Brandkreis 8 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Grund hierfür war zum Glück nur eine größere Übung, welche an der Schule in Gräfensteinberg durchgeführt wurde. Angenommen wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stellten sie fest, dass der Physiksaal brannte, mehrere verletzte Personen wurden vorgefunden. Daraufhin wurde ein Großalarm für alle umliegenden Feuerwehren ausgelöst. Zudem war ein Großaufgebot von Rettungsdienst ebenfalls vor Ort. Nachdem alle Verletzten aus dem Schulhaus gebracht wurden, kam der Polizeihubschrauber Edelweis als vermeintlicher Rettungshubschrauber. Dieser landete auf dem angrenzenden Sportplatz. Insgesamt waren 12 Feuerwehren und circa 30 Einsatzkräfte des BRK anwesend. © NEWS5 / Goppelt