Bummeln an der Altmühlpromenade

Premiere für Kunsthandwerkermarkt am westlichen Rand der Gunzenhäuser Innenstadt - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Menschen in Gunzenhausen und dem Umland sind offene Märkte unter freiem Himmel außerhalb der normalen Öffnungszeiten gewohnt. Am Wochenende konnten sie aber etwas Neues entdecken: einen Kunsthandwerkermarkt an der Altmühlpromenade und am Labyrinth.

Viel „Kopfarbeit“ war an diesem Stand zu entdecken. Wer für die kühle Jahreszeit gut behütet sein wollte, war hier richtig. Foto: Wolfgang Dressler



Wo sonst nur Spaziergänger und Radler zu sehen sind – und schnell wieder weg sind —, hatten etwa 30 Fieranten für zwei Tage ihre Zelte beziehungsweise Stände aufgeschlagen.

Veranstalter war die Werkgemeinschaft der Kunsthandwerker in Person von Friedrich Vetter mit Sitz in Bernstadt bei Ulm. Sie organisiert Verkaufsausstellungen für zeitgenössisches Kunsthandwerk und ist dabei um ein ausgefallenes und abwechslungsreiches Sortiment auf hohem Niveau bemüht. Handwerkliches Können und künstlerische Eigenständigkeit sollen ganz klar im Vordergrund stehen. Das Anbieten von Handelsware ist nicht erlaubt.

Tatsächlich war bei dieser Premiere in Gunzenhausen sehr viel schönes Handgemachtes ausgestellt, sei es aus Stoff, Glas, Leder, Holz oder einem anderen Material. Es gab viel zu entdecken, sei es für den Kleiderschrank, die Hutablage, die noch freie Ecke im Haus, die Küche oder den Garten, auch das Wohlbefinden (Seife, Kosmetik) kam nicht zu kurz. Dabei standen die Künstler gerne für persönliche Gespräche bereit. Viele waren noch nie zuvor in Gunzenhausen und wollten ihrerseits erfahren, was an dieser Gegend so besonders ist.

Ein Biohof aus dem Allgäu war unter anderem mit besonders geschmacksstarkem Essig vertreten, sondern zum Beispiel auch mit Nudeln und ließ die Besucher gerne probieren. Foto: Wolfgang Dressler



Die Werkgemeinschaft war heuer bereits in Aichach, Eichstätt, Rain am Lech, Blaubeuren, Ottobeuren, Füssen, Schluchsee und Hopfen am See präsent. Eine Anbieterin, die viel im süddeutschen Raum herumkommt, erzählte, dass sie vor wenigen Tagen in Konstanz ihre Artikel feilbot und dass dort Aussteller wie Gäste eine Hitze von 36 Grad aushalten mussten. Solche Verhältnisse waren an der Gunzenhäuser Promenade nicht zu befürchten, das spätsommerliche Wetter stimmte alle zufrieden, wenn auch die Vorhersagen für den Sonntag nicht mehr so gut waren.

Am ersten Tag machte die Stromversorgung Kummer, für geraume Zeit gab es keinen „Saft“. Ein Trupp der Stadtwerke wurde gerufen und schaute mit Erfolg nach dem Rechten. Das war ganz im Sinne von Peter Marksteiner. Bei ihm flogen die Fetzen, besser gesagt die Späne (wenn es Strom gab). Der Holzkünstler aus Salzburg hatte vor seinem Verkaufsstand eine kleine Drechselbank aufgestellt. Hier zeigte er seine handwerkliche Geschicklichkeit, aus einem einfachen Holzrohling etwas ganz Besonderes zu schaffen. Ein Unikat gewissermaßen, denn kein Stück ist wie das andere. Aus Apfelholz entstehen Naturrandschalen, aus Zirbenholz Brottöpfe mit antibakterieller Wirkung.

Ein Glaskünstler aus Polen hatte seinen Stand in den Altmühlauen aufgebaut und erklärte auf Englisch, was alles in seiner Werkstatt entsteht. Foto: Wolfgang Dressler



Veranstalter Friedrich Vetter selbst hat sich der Glaskunst verschrieben. Seine Produkte entstehen von der Idee bis zur fertigen kunsthandwerklichen Arbeit im eigenen Atelier. Glas in Form von Scheiben, Granulat, Puder, Stangen und Barren geht bei der Gestaltung eine Verbindung ein mit den Metallen Gold, Silber, Kupfer oder Aluminium. Es entstehen so Uhren, Türfüllungen, Bilder, Vasen, Schalen, Leuchten und vieles mehr aus Glas.

Ob dieser Kunsthandwerkermarkt sich auf Dauer in Gunzenhausen etablieren wird, muss sich noch herausstellen. Allgemein bedauert wurde, dass zur gleichen Zeit eine sehr ähnliche Veranstaltung am Kleinen Brombachsee stattfand. Hier ist wohl beim Blick auf den Terminkalender nicht genügend auf das geachtet worden, was in der Nachbarschaft geplant war.

Wolfgang Dressler

