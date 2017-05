Bürgerfest mit Innenminister in Wolframs-Eschenbach

WOLFRAMS-ESCHENBACH - Die Stadt Wolframs-Eschenbach feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 100 Jahre Stadtname "Wolframs-Eschenbach". Dies ist Anlass für ein erstes Bürgerfest, das am Samstag, 27. Mai, in der Minnesängerstadt gefeiert wird.

Die weithin bekannte Knabenkapelle aus Dinkelsbühl wird den Jubiläumsumzug in Wolframs-Eschenbach begleiten.



Der Namensgebung gingen über Jahrhunderte zahlreiche Forschungen voraus. So machte bereits im 15. Jahrhundert Pütterich von Reichertshausen, der zum literarischen Kreis der bayerischen Herzöge gehörte, eine Fahrt nach Eschenbach, um das Grab Wolframs zu besuchen. Diese Reise wurde in einem "Ehrenbrief" festgehalten und verweist auf die Ruhestätte Wolframs im heutigen Wolframs-Eschenbach.

Anfang des 17. Jahrhunderts berichtet der Nürnberger Patrizier Hans Wilhelm Kreß über seinen Besuch in Eschenbach und zeichnet das Krugwappen und einen Topfhelm der Grabplatte von Wolfram in sein Reisebuch. 1860 fasste König Maximilian der II. von Bayern den Entschluss, dem großen deutschen Dichter des Mittelalters ein Denkmal zu setzen und entsandte dazu eine "Commission" nach Eschenbach, um zu prüfen, ob sich über Wolfram "dort etwas auffinden lasse". Die "Commission" bestehend aus Herrn Oberst Dr. Sprunner, Professor Dr. Holland und Herrn Hofbauinspektor Eduard von Riedl unterbreitete seiner Majestät schließlich den Vorschlag, ein "Monument mit einem Brunnen und laufendem Wasser zu verbinden". Am 1. Mai 1861 wurde das Denkmal mit Brunnen feierlich enthüllt.

1916 promovierte Dr. Johann Baptist Kurz mit einer Dissertation über "Heimat und Geschlecht Wolfram von Eschenbach" zum Dr. phil. Daraufhin wurde vom Rat der Stadt Eschenbach, unter Anerkennung der Doktorarbeit von Kurz, an die Bayerische Staatsregierung das Ersuchen gerichtet, "Eschenbach bei Ansbach" den Namen "Wolframs-Eschenbach" zu geben. Am 19. Mai 1917 wurde dann per königlich bayerischem Dekret von Ludwig dem III. das einstige "Obereschenbach" in "Wolframs-Eschenbach" umbenannt. Aus diesem besonderen Anlass wird 100 Jahre später am 27. Mai erstmals ein "Bürgerfest" in der historischen Minnesängerstadt stattfinden. Neben allen Wolframs-Eschenbacher Bürgern wurden auch zahlreiche Festgäste eingeladen. So freut sich die Stadt besonders über das Kommen von Staatsminister Joachim Herrmann sowie über den Besuch seiner königlichen Hoheit Prinz Christoph von Bayern, ein Urenkel von König Ludwig dem III.

Um 16 Uhr startet ab dem "Oberen Tor" ein feierlicher Festzug mit allen Ehrengästen, den örtlichen Vereinen und Verbänden sowie den Vertretern aus Politik und Wirtschaft, der Historischen Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim und der Knabenkapelle Dinkelsbühl. Gegen 16.25 Uhr wird der Festzug im Kirchhof eintreffen.

Innenminister spricht

Hier wird nach der Begrüßung von Bürgermeister Michael Dörr und Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Innenminister Joachim Herrmann eine Festrede zum 100-jährigen Namensjubiläum der Stadt Wolframs-Eschenbach halten und im Anschluss mit Bürgermeister Dörr das Bürgerfest eröffnen. Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung sorgt der Gesangverein 1860 aus Wolframs-Eschenbach.

Im Anschluss blickt die Stadt gemeinsam mit ihren Gästen auf die letzten 100 Jahre zurück: Tanzrevue der "Holly Hoppers" mit Musik und Tanz von 1917 bis 2017. Ab 19 Uhr sorgt die Spitzenband "Arrows" aus Nürnberg mit "Hits aus den 20er-Jahren bis heute" für gute Stimmung. Ein Romantikfeuerwerk am Wolfram-von-Eschenbach-Platz wird gegen 23 Uhr das Jubiläumsfest fulminant beschließen. Der Eintritt zum Bürgerfest ist frei, für das leibliche Wohl sorgt die Reservisten- und Kriegerkameradschaft aus Wolframs-Eschenbach.