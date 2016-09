Circus Krone baut Zelt in Gunzenhausen auf

Der berühmte Zirkus aus München kommt im Oktober auf den Schießwasen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Der Zirkus Krone, der größte Circus Europas, kommt zum ersten Mal in seiner 111-jährigen Geschichte nach Gunzenhausen. Das in München mit einem festen Zirkusbau beheimatete Unternehmen wird von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. Oktober, auf dem Schießwasen gastieren.

Der „König der Löwen“ mit seinen prachtvollen Raubkatzen wird auch in Gunzenhausen in der Manege nicht fehlen. Foto: Circus Krone



Täglich laufen dort zwei Vorstellungen. Festliche Abendpremiere ist am Donnerstag, 6. Oktober, um 20 Uhr. Anschließend finden die Vorstellungen wochentags um 15.30 und 20 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr statt. Bereits am Donnerstag gibt es um 15.30 Uhr eine Sondervorstellung für die Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen.

Präsentiert wird das Jubiläums-Programm „Evolution“ mit 20 circensischen und artistischen Attraktionen. Frei nach dem Motto „Eine unvergessliche Reise um die Welt“ wird ein Feuerwerk aus klassischer Zirkuskunst und moderner Show gezeigt mit 54 Artisten aus 14 Nationen.

Zu sehen sind unter anderem eine echte Luftsensation aus Amerika, eine Mischung aus fliegendem Motorrad und Mondlandung, sowie der „König der Löwen“ mit seinen prachtvollen Raubkatzen und der größten gemischten Raubtiernummer der Welt.

Außerdem gehören Nashornbulle Tsavo, lustige Seelöwen und Papageien im Freiflug unter der Zirkuskuppel zum Programm, nicht zu vergessen die Legende des Lachens: Superclown Fumagalli. Zu Krone gehören gegenwärtig fast 400 Menschen, mehr als 220 Tiere und ein Spielzelt für 4000 Personen.

Der Vorverkauf in Gunzenhausen beim Altmühl-Boten, Rathausstraße 8, und allen anderen bekannten CTS Eventim- und Reservix-Vorverkaufsstellen läuft.Der Krone-Zoo wird beim Aufenthalt in Gunzenhausen täglich ab 10 Uhr geöffnet sein.