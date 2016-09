CSU: Ausbau der A 6 soll angepackt werden

MERKENDORF - Die westmittelfränkische CSU dringt darauf, dass der Bund den Ausbau der Autobahn A 6 zwischen Schwabach-West und der Grenze zu Baden-Württemberg in absehbarer Zeit anpackt und dafür die Planungen beginnen können. Derzeit sieht es aber eher schlecht aus, dass dieser politische Wunsch in Erfüllung geht.

Von einem regen Baubetrieb wie bei Schwabach, wo die A 6 verbreitert wird, kann man derzeit im Landkreis Ansbach nur träumen. Foto: Günther Wilhelm



Alles hängt vom neuen Bundesverkehrswegeplan ab. Er wird überarbeitet und gilt dann bis zum Jahr 2030. Was dort als vordringlich eingestuft ist, hat gute Chancen, umgesetzt zu werden, da ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen werden. Ein Projekt, das nicht als vordringlich gilt, wird dagegen wohl noch lange Zeit auf sich warten lassen und dafür dürfen die staatlichen Straßenbauer auch keine Planung in die Wege leiten.

Sehr stark belastet ist mittlerweile die A 6 im westlichen Teil von Mittelfranken. Ein Ausbau auf drei Spuren, wie es bei Nürnberg gemacht wurde und derzeit im Raum Schwabach läuft, könnte hier Abhilfe schaffen, Staus und dem derzeit häufigen zähflüssigen Verkehr vorbeugen. In diesem Sinn haben sich auch zahlreiche politische und wirtschaftliche Gruppierungen im Ansbacher Raum ausgesprochen.

MdL Andreas Schalk (Ansbach) schnitt auf der CSU-Bundeswahlkreiskonferenz in Merkendorf das Thema an. Man müsse beim weiteren Ausbau der A6 Schritt für Schritt weiterkommen — steter Tropfen höhle bekanntlich den Stein. Der Dauerstau müsse ein Ende finden. Der Ausbau würde vielen mittelständischen Betrieben zugutekommen, und nicht zuletzt wäre damit ein verbesserter Lärmschutz für die in der Nähe der Autobahn wohnende Bevölkerung verbunden.

Enttäuscht über die jetzige Situation äußerte sich MdL Jürgen Ströbel (Rügland). Er halte es nicht für richtig, dass im Moment der Ausbau der A 3 zwischen Regensburg und Passau als vordringlich vorgesehen sei, während dies für die A 6 in Westmittelfranken nicht gelte. Bei diesem Stand der Dinge werde leider auf der A 6 gar nichts geschehen, obwohl sie stärker frequentiert werde als der genannte Abschnitt der A 3. Ströbel: „Eigentlich müssten für unser Anliegen alle Mittelfranken an einem Strang ziehen, auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Burkert aus Nürnberg, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses.“

Noch sind die Würfel nicht endgültig gefallen, hieß es in Merkendorf. Die Schlussberatung des Bundesverkehrswegeplans steht an. Entscheidend sei, dass mit den Planungen für die A 6 angefangen werden könne, sagte der Bundestagsabgeordete Artur Auernhammer (Weißenburg). Leider werde beim Koalitionspartner SPD die Notwendigkeit, etwas für die A6 zu tun, anders gesehen. Dabei sei diese Autobahn doch eine europaweit wichtige Ost-West-Achse.

Wer auf die A 6 fahre, der sehe sich sofort einer regelrechten „Hetzjagd“ ausgesetzt, berichtete der Bundestagsabgeordnete Josef Göppel (Herrieden). Sinnvoll sei es, bis zum Ausbau auf drei Spuren ein Tempolimit von 130 km/h zwischen Schwabach und der Landesgrenze einzuführen. Der Verkehr würde dann viel kontinuierlicher fließen, so auch die Erwartung der Autobahndirektion. Auch die Baden-Württemberger liebäugelten mit einem solchen Schritt. Falls die A 6 doch noch in den vordringlichen Bedarf komme, dann würden die Planungen wohl etwa acht Jahre dauern und erst danach würden die Bagger anrollen.

Auch Jan Helmer, der CSU-Kreisvorsitzende für Ansbach-Land, kann sich ein Tempolimit vorstellen. Es müsse ja nicht starr sein, sondern könnte je nach Verkehrslage und „dynamisch“ auf der Basis aktueller Verkehrsmessungen erfolgen. Hier habe man an anderen Autobahnabschnitten gute Erfahrungen gemacht. Wie Andreas Schalk wies auch Helmer auf den mit dem Ausbau einhergehenden Lärmschutz hin.

Eine weitere Forderung der CSU-Bundeswahlkreiskonferenz lautete, dass die Betreuung der unbegleiteten jungen Flüchtlinge anders als bisher finanziert wird, dass nämlich der Bezirk Mittelfranken wirkungsvoll entlastet wird. Sind solche Flüchtlinge noch minderjährig, erstattet das Land dem Bezirk die Kosten. Sind solche Flüchtlinge volljährig und brauchen immer noch eine spezielle Betreuung, dann bleiben die Kosten derzeit beim Bezirk.

Dieser belastet dann per Bezirksumlage die kreisfreien Städten und die Landkreise. Letztlich müssen so auch die kreisangehörigen Kommunen zahlen. An den Freistaat erging der Appell, auch diese Kosten zu übernehmen.

