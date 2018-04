Das Beste kommt zum Schluss

GUNZENHAUSEN - Ein an Spannung kaum zu überbietendes Saisonfinale steht in der Handball-Bezirksliga an: Heute Abend klären Tabellenführer TV Gunzenhausen und sein schärfster Verfolger TSV Wendelstein im direkten Aufeinandertreffen die Meisterschaftsfrage. Und für Wendelstein geht es sogar um noch mehr.

Heimvorteil: Wenn der TV heute den TSV Wendelstein zum Topspiel empfängt, setzt er auch wieder auf die Fans.



In der Bezirksliga der Handballer steht alleine der TV Gunzenhausen seit dem Sieg über die HG Ansbach II am drittletzten Spieltag als Aufsteiger in die Bezirksoberliga fest. Von den nachfolgenden Mannschaften – TSV Wendelstein, SG Schwabach/Roth II, HG Ansbach II und TV Roßtal II – kann jede noch einen der zwei weiteren Aufstiegsplätze ergattern, die an sich zur Verfügung stehen. Allerdings dürfen Ansbach und Schwabach/Roth nicht aufsteigen, da jeweils die Erste bereits in der BOL spielt. Jedoch rutschen für den Fall, dass diese beiden Teams unter den ersten Drei landen, nicht die nächstplatzierten nach, sondern es verringert sich die Zahl der Absteiger aus der höchsten mittelfränkischen Spielklasse.

Um die Rechnerei nicht komplizierter zu machen, als sie ohnehin schon ist, sei eines festgestellt: Sollte Gunzenhausen heute (19.30 Uhr) in der SMG-Halle mindestens einen Punkt holen, sind die "Gunners" Meister. Ein Punktgewinn würde auch Wendelstein für den sicheren Aufstieg ausreichen. Mit einem Sieg könnte der TSV nach Punkten zum TV aufschließen – und wäre dann aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs Meister.

Sollte der TVG seine bisher gezeigte Heimstärke – neun Spiele, neun Siege – aber auch in dieser Partie ausspielen können und somit beide Punkte in unserer Altmühlstadt halten, könnte dies, je nach den Ergebnissen in den anderen Hallen, dazu führen, dass der Gast aus Wendelstein in der Bezirksliga bleiben muss.

Auf Grund dieser Situation wird dem wieder zahlreich erwarteten Gunzenhäuser Publikum ein an Spannung nicht zu überbietendes Saisonfinale geboten. Der TSV Wendelstein stellt seinen eigenen Fans einen kostenfreien Bustransfer nach Gunzenhausen zur Verfügung und wird natürlich alles versuchen, um aus eigener Kraft aufzusteigen.

Im Hinspiel mussten die "Gunners" beim 24:33 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Dieses Ergebnis war Ende November eines schlechten Gesundheitszustands eines Großteils der Mannschaft geschuldet. Nachdem nahezu jeder Spieler angeschlagen in dieses Duell ging, so war es nicht verwunderlich, dass eine Niederlage zu Buche stand. Hinzu kam, dass die herausgespielten Torchancen häufig vom stark aufspielenden gegnerischen Torwart entschärft werden konnten. Auch für diese schmerzhafte Auswärtsniederlage gilt es, sich heute zu revanchieren.

Noch einmal alle Kräfte mobilisieren: Gunzenhausens Handballer um Trainer Christian Rieger wollen als Meister in die Bezirksoberliga. © Fotos: Mathias Hochreuther



Wichtig für die Mannschaft von Trainer Christian Rieger wird es sein, dass die Einstellung passt und von Anfang an eine gesunde Härte an den Tag gelegt wird – trotz des bereits gesicherten Aufstiegs wird es die Herausforderung sein, den dringend notwendigen Siegeswillen für dieses Spiel zu entwickeln. Dabei setzen sie im TV-Lager auch wieder auf die Unterstützung des Publikums, das nicht nur im Ansbach-Spiel seinen Teil zum Erfolg beigetragen hatte. Wobei, steigerungsfähig ist das Ganze zumindest in der Quantität nicht: Im Rahmen der "Red Night" füllten rund 350 Zuschauer die Gymnasiumhalle beinahe bis auf den letzten Platz.

TV-Mädels gegen Spitzenreiter

Den Auftakt zum Saisonfinale machen bereits um 17 Uhr die auf dem letzten Platz in der Bezirksliga geführten Gunzenhäuser Mädels. Der TV empfängt den Spitzenreiter, die HG Zirndorf III. Hier kommt eine sehr erfahrene Mannschaft nach Gunzenhausen. Teile des Teams haben früher schon Bayern- und Landesligaluft geschnuppert. Gunzenhausen hat in diesem Spiel nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen.