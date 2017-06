Das Fränkische Seenland in 45 Sendeminuten

Südwestrundfunk dreht eine Woche lang im Urlaubsgebiet — Viele schöne Bilder von der "Expedition" - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Es gab einmal das Neue Fränkische Seenland, der Name war Programm, und das Neue zog viele Menschen an — auch Journalisten. Das mit dem Neuigkeitswert verblasste verständlicherweise nach und nach. Dennoch sollte man nicht davon ausgehen, dass ganz Süddeutschland das Fränkische Seenland kennt. So mancher Gast lässt sich in diesen Tagen von der Attraktivität und den Vorzügen des Urlaubsgebiets überraschen — auch Journalisten.

SWR-Moderatorin Annette Krause (links) im Gespräch mit Verena Auernhammer, LBV-Gebietsbetreuerin für Altmühlsee-/ Brombachseegebiet und Wiesmet. Die Aufnahme entstand vor dem Aussichtsturm der Vogelinsel. © Wolfgang Dressler



Gut eine Woche ist ein Aufnahmeteam des SWR-Fernsehens aus Stuttgart zu Gast zwischen Dennenlohe und Pleinfeld. Die Fäden laufen bei der verantwortlichen Redakteurin Kerstin Raddatz zusammen. Sie hat eine Art "Drehbuch" dabei, in dem genau aufgelistet ist, wo, wann, wie lange und mit wem gedreht wird. Raddatz kannte persönlich das Fränkische Seenland überhaupt nicht. Bei dem Vorbesuch vor einigen Wochen knüpfte sie viele Kontakte, suchte die besten Locations aus und gewann nach und nach eine Vorstellung, wie der Film gemacht und später aussehen könnte.

Freitagabends sendet der SWR die beliebte Sendung "Expedition in die Heimat". Es handelt sich um eine 45-minütige "moderierte Reisereportage", die Land, Leute und vor allem interessante Menschen dort vorstellt. Dabei sollen die jeweiligen Highlights nicht zu kurz kommen, doch die Fernsehmacher sind auch stets auf der Suche nach Besonderheiten, Geheimtipps und eindrucksvollen Erlebnissen. Das ist dann die Sache von Moderatorin Annette Krause. Ihr Gesicht ist auch den Westmittelfranken ein Begriff. Jedenfalls wurde sie in den letzten Tagen in Gunzenhausen, wo die SWR-Kräfte im "Adlerbräu" Quartier bezogen, immer wieder auf der Straße angesprochen.

Wie Kerstin Raddatz erzählt, unternahmen sie und ihre Mannschaft letztes Jahr eine "Expedition" entlang der bayerischen Grenze, etwa im Raum Dinkelsbühl/Feuchtwangen. Dabei wurde sie auf das gar nicht weit entfernte Fränkische Seenland aufmerksam. Die Schilder wiesen auf die Seen, auf den Hesselberg und auf Schloss Dennenlohe hin. Dass die jetzige Tour wieder ins Fränkische führt, also in den Freistaat Bayern, ist für die schwäbischen TV-Macher kein Problem. So scharf ist die Abgrenzung zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht, und es ist allgemein bekannt, dass die Gäste aus Baden-Württemberg mit Abstand die größte Gruppe an Touristen im Fränkischen Seenland stellen – für den SWR also ein lohnendes Ziel. Raddatz: "Unsere Landsleute fühlen sich hier sehr wohl. Deshalb ist das für uns ein Thema."

Die ersten Tage am Set waren jedenfalls optimal. Das Wetter spielte mit, das Licht zum Drehen war super. Raddatz spricht von jeder Menge "schöner Bilder", die bereits "im Kasten" sind. Zum umfangreichen Programm gehörte zunächst der Brombachsee mit dem Abenteuerkletterwald und "Sand & Sofa" bei Enderndorf. Lohnend war auch der Besuch auf der "MS Altmühlsee", wo die Wasserwacht mitmachte, bei Schiffsführer und Biolandwirt Herbert Gutmann in Laubenzedel und bei Kitesurfer Florian Gruber in Allmannsdorf – es gab ausreichend Wind. Und Tretboot wurde auch gefahren.

Mit Bloggerin Miriam Zöllich vom Zweckverband Brombachsee wurden im Gasthof Arnold in Gunzenhausen die Geheimnisse des fränkischen Schäufele erforscht, auch diese Spezialität kannte Kerstin Raddatz zuvor nicht. Andere Gesprächspartner waren Surf-Sepp Rolf Gsänger, Werner Falk, der frühere langjährige Redaktionsleiter des Altmühl-Boten, und Seenlandkönigin Katharina Strobl. Nicht fehlen durfte die Familie Egerer, die jahrhundertelang eine Mühle im Brombachsee besaß. Das Anwesen musste schließlich der Seebaumaßnahme weichen. Auch das gehört zur Geschichte des Fränkischen Seenlands.

Termin am windigen Großen Brombachsee: Kitesurfer Florian Gruber gibt Annette Krause Hilfestellung bei der Vorbereitung. © SWR



Weiter ging es zum Schloss Dennenlohe, wo Robert Freiherr von Süsskind und seine Frau Sabine Einblicke in ihr Anwesen gewährten und schilderten, wie sie mit viel Mühe und Leidenschaft den Garten in eine "Top-Destination" verwandelt haben. Mit Helga Pfitzinger-Schiele vom Wasserwirtschaftsamt ging es in den Damm des Großen Brombachsees und zur Mandlesmühle, wo sich das Seenland-Infozentrum befindet.

Traumhafte Bedingungen herrschten beim Dreh auf der Vogelinsel im Altmühlsee. Hier stand Verena Auernhammer vom Landesbund für Vogelschutz als Gesprächspartnerin zur Verfügung. Wie immer muss man sich beim Fernsehen in Geduld üben. Der "Shot" soll perfekt sein, deshalb wird ein und dieselbe Einstellung gerne wiederholt. Daniel Burmann, Geschäftsführer des Zweckverbands Altmühlsee, hatte den Kontakt vermittelt und schaute selbst vorbei, ob alles für die SWR-Mannschaft passte.

Am Donnerstag ist der SWR dann in Spalt präsent. Brauerei, Biermuseum und Gänsgasse sind Pflichttermine. Museumsleiterin Sabrina Müller wird Rede und Antwort stehen. Am Freitag fahren die SWR-Leute zurück in die Schwabenmetropole.

Kerstin Raddatz äußerte sich begeistert von der Region und sehr zufrieden über die Kooperation mit den öffentlichen Stellen, etwa dem Tourismusverband, und den ausgesuchten Privatleuten. Ihre Aufgabe ist es nun, aus dem umfangreichen Bild- und Tonmaterial eine 45-minütige Sendung aus einem Guss zu fabrizieren. Dazu wird manche Sitzung im Schneideraum notwendig sein. Das Ergebnis namens "Expedition in die Heimat – Abtauchen im Fränkischen Seenland" wird am 25. August um 20.15 Uhr zu sehen sein. Wer will, kann sich vorab in der Mediathek des SWR einen Eindruck von dem Format verschaffen.

