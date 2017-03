Das Internet in Gunzenhausen wird schneller

GUNZENHAUSEN - Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit kommen bald die Bewohner sämtlicher Gunzenhäuser Stadtteile in den Genuss eines schnellen Internetzugangs.

In den vergangenen Monaten hat die Telekom im Stadtgebiet von Gunzenhausen und den Ortsteilen morderne Glasfaserleitungen verlegt. © Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa



Mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde können die Bewohner der Kernstadt von Gunzenhausen und einigen Ortsteilen künftig im Internet surfen. "Vor einigen Jahren konnten wir uns den Breitband-Ausbau noch nicht vorstellen", so Bürgermeister Karl-Heinz Fitz bei einem Pressegespräch. Um so fröhlicher ist das Stadtoberhaupt, dass nun nach einjähriger Bauzeit in den kommenden Wochen das neue Netz der Telekom in Betrieb genommen werden kann.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde in vielen Ortschaften gebaggert, zahlreiche Rohre und Kabel verlegt sowie die notwendigen technischen Verteilerstationen installiert. Die Telekom hat nun in die Ortsteile ein Glasfasernetz gelegt, von den Verteilern aus gehen die Kupferleitungen wie gehabt in die Häuser.

Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (Zweiter von links) und die Vertreter der Telekom, Thomas Braun, Annika Häring und Markus Sand (von links), drücken den symbolischen Startknopf für das Internet mit bis zu 100 Mbit/s. © Foto: Huck



Der Ausbau wurde auf zwei unterschiedliche Weisen finanziert. In der Kernstadt von Gunzenhausen, dem Reutberg und den Ortsteilen Schlungenhof, Laubenzedel, Oberasbach, Oberbrunn, Mooskorb, Wald und Schweina hat die Telekom den Ausbau eigenwirtschaftlich durchgeführt. Sie geht also davon aus, dass sich der Anschluss der 4800 Haushalte in einem absehbaren Zeitraum rentieren wird. Dort wird die maximale Download-Geschwindigkeit 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) betragen.

In den anderen Ortsteilen — Unterasbach, Oberwurmbach, Nordstetten, Stetten, Maicha, Filchenhard, Edersfeld, Höhberg, Streudorf, Ober- und Unterhambach, Schnackenmühle, Sinderlach, Steinacker und Büchelberg — sprang das Förderprogramm des Freistaats ein. Dort kommen gut 1000 Haushalte in den Genuss des schnellen Internets. Der Ausbau mit bis zu 50 Mbit/s hat insgesamt etwa 850 000 Euro gekostet. 80 Prozent hat die Förderung des Freistaats betragen, die Stadt musste somit gut 160 000 Euro zahlen, so Fitz.

Leitung abgezweigt

Einen Sonderfall stellen Cronheim und Unterwurmbach dar. In Unterwurmbach und dem angrenzenden Gewerbegebiet Scheupeleinsmühle hat das Unternehmen Inexio die Leitungen ausgebaut. Und Cronheim liegt an einem Hauptverteiler der Telekom, von dem die Leitung in den Ort abgezweigt wird — vorerst aber noch gedämpft.

Denn die Telekom könnte zwar die Leistung mit dem sogenannten Vectoring-Verfahren erhöhen. Allerdings ist eine Klage der anderen Netzbetreiber noch anhängig, die ein Monopol befürchten. Thomas Braun von der Telekom ist jedoch zuversichtlich, dass spätestens in drei Jahren auch hier die Geschwindigkeit steigen könnte — wenn die Bundesnetzagentur zustimmt.

Für die restlichen Ortsteile soll spätestens Ende Juni das schnelle Internet verfügbar sein. Die Telekom möchte dann darüber noch informieren. Der Ausbau im Stadtgebiet ist damit noch nicht vorbei: Denn für die Erschließung des neuen Baugebiets in Frickenfelden sollen sämtliche Haushalte bereits mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden — dort sind dann sogar Geschwindigkeiten von 200 Mbit/s und mehr möglich.

