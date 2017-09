Das ist das Programm beim "Kulturherbst" Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Beim Gunzenhäuser "Kulturherbst" am Samstag, 30. September, haben Geschäfte und Gastronomie bis 23 Uhr geöffnet. Dazu gibt es Musik und Akrobatik. Infos zum Programm, zu Straßensperren und kostenlosen Parkplätzen.

Die Formen lassen die Herzen von Oldimer-Fans höher schlagen: Der „Gunzenhäuser Klassikertag“ und seine Garagenschätze gehört inzwischen fest zum Program — ebenso wie Shopping- und Kultur-Events. © Foto: Jürgen Eisenbrand



Der Kulturherbst, der zum vierten Mal stattfindet, habe sich dank des "vielfältigen und hochwertigen Kulturprogramms etabliert", findet Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Und zitiert eine Untersuchung, wonach sich Kauf- und Kultur-Publikum exakt die Waage halten: Die Hälfte der Besucher komme wegen des Einkaufserlebnisses, die andere wegen der Künstler und Musiker.

45 Einzelhändler und Gastwirte sind heuer dabei, etwa so viele wie in den Jahren zuvor. Wobei der Unmut über angebliche Trittbrettfahrer, die an diesem Abend gerne Kasse machen, sich aber nicht an den Kosten des Events (etwa 40 000 Euro) beteiligen, lauter wird. Fitz ist jedenfalls überzeugt, dass "die Stadt sehr profitiert" vom Einkaufs-Event, das dem Image Gunzenhausens gut tue.

Programm

Von der Sparkassen-Bühne herab wird Fitz den "Kulturherbst" um 10 Uhr eröffnen, danach beschließen die Jugendkapelle Gunzenhausen und das Puschban-Ensemble die Reihe der Samstagskonzerte für dieses Jahr. Kurz nach 17 Uhr beginnt dort eine der großen Attraktionen des Tages: die von Klaus Seeger organisierte "Internationale Varieté-Show mit Top-Stars der Artistik & Comedy", wie es im Festprogramm heißt.

Neben der Sparkassen-Bühne am Marktplatz, der Raiffeisen-Bühne an der Spitalkirche und der G&B-Bühne in der Weißenburger Straße wird es am Kirchenplatz vor dem "Käsladen" ein weiteres Podium geben: tagsüber mit Kinderprogramm, später mit Live-Musik von den Bands Etoma (16 Uhr) und Headline (19 Uhr). Eine "Belebung der Weißenburger Straße" verspricht sich Wirtschaftsreferent Andreas Zuber von diesem weiteren Veranstaltungsort.

Die Raiffeisenbank-Bühne ist Schauplatz einer Straßenmalaktion sowie von Tanz- und Akrobatik-Vorführungen. Ab 18.30 Uhr gibt’s hier dann Live-Musik mit gleich vier Bands: der aus Gunzenhausen stammenden Combo "Kleinstadtecho" sowie "Rumble in the Jungle" aus Nürnberg, "Startpilot" (Post-Grunge, 20.30 Uhr) und "Brickbeat" (Hardrock, 21.30 Uhr). Die Folk-Band "Master Mint" sagte ihren Auftritt ab.

Echte Musiklegenden entern ab 18 Uhr die G&B-Bühne in der Weißenburger Straße, zu der man übrigens bequem per Bus-Shuttle gelangen kann: Die "Alligators of Swing", seit 1989 an Kontrabass, Flügel und Saxophon aktiv, verbinden die "Leichtigkeit des Swing mit dem tiefen Gefühl des Blues und der Kraft des Boogie Woogie", wie die Veranstalter versprechen. Und mit Doc Knotz, Keili Keilhofer und Patrick Wirschnitzer brillieren dort ab 20 Uhr drei echte Schwergewichte der fränkischen Blues-Jazz Szene — für Fans ein absolutes Schmankerl. Apropos: Die "Kulturmacherei", die diese Bühne betreut, sorgt neben diesen kulturellen auch für kulinarische Genüsse, und das Modehaus G&B lädt in sein neues Kulturcafé ein.

Oldies auf dem Marktplatz

Bereits um 10 Uhr startet auf dem Marktplatz der 4. Gunzenhäuser Klassikertag, den erneut Oldtimer-Liebhaber Harry Gießbeck moderieren wird; Motto: "Bringt eure Garagenschätze auf den Marktplatz!"

Für Kinder

Kinderprogramm: Ab 10 Uhr dreht sich das dm-Glücksrad, ab 14 Uhr locken eine Straßenmalaktion (Spitalstraße), Hüpfburg, Kistenklettern und Mitmachstationen des THW (G&B-Gelände), ein Fotoshooting für Kinder (Foto-Atelier Braun) und Kinderschminken (Modehaus Steingass).

Ab 15 Uhr können Kids im dm-Passbildautomaten Spaßfotos von sich schießen oder bei Edeka-Höfler Kürbisse bemalen, und ab 16 Uhr gibt’s "Aktive Geschichten" mit Michael Jacques Lieb im G&B-Kulturcafé, und bei Spielwaren Eggmayer können junge und "alte" Kinder Spiele testen, knobeln und basteln, ehedort der bekannte Spiele-Autor Rüdiger Dorn aus Pfofeld zum Mitspielen und zu einem Familien-Quiz einlädt.

Gesperrte Straßen und kostenlose Parkplätze

Am Samstag werden folgende Straßen und Straßenbereiche ab 8 Uhr für den Gesamtverkehr voll gesperrt: Marktplatz, ab Bäckerei Schmidt bis Gewerbebank; Weißenburger Straße, ab Gewerbebank bis Einmündung der Sonnenstraße; Hafnermarkt, ab Einmündung der Wilhelm-Lux-Straße; Rathausstraße; Kirchenstraße ab Hausnummer 14 bis zur Einmündung in die Weißenburger Straße.

Der Lieferverkehr ist in den gesperrten Bereichen bis 9 Uhr gestattet, teilt die Stadt Gunzenhausen mit.

Darüber hinaus wird die Spitalstraße im Bereich vor der Spitalkirche bereits am Freitag ab 6 Uhr wegen Aufbauarbeiten gesperrt. Die Sperrung des Bereiches bleibt voraussichtlich bis Montagmittag.

Die Erschließungsstraße zu den Einzelhandelsgeschäften G & B, Deichmann und Heinzmann wird ebenso wegen Aufbauarbeiten auf Höhe des Parkplatzes „G & B“ am Freitag ab 7 Uhr voll gesperrt. Am Samstag wird dann, voraussichtlich ab 8 Uhr, die Erschließungsstraße ab der Einmündung Lidl bis zur Firma Heinzmann gesperrt.

Die Stadtverwaltung bittet Bürger und Gäste Gunzenhausens, die Sperrungen und auch die veranstaltungsbedingten Parkverbote zu beachten.

Alle öffentlichen Parkplätzen, die mit einer Parkuhr oder einem Parkscheinautomaten ausgerüstet sind, sind am Samstag gebührenfrei nutzbar. Und auch das Parken in der Tiefgarage am Hafnermarkt ist an diesem Tag kostenlos.

