Sehr traditionell wurden die Weihnachtstage in und um Gunzenhausen gefeiert. Die Gottesdienste waren sehr gut besucht und die Kinder erfreuten mit ihren fleißig einstudierten Krippenspielen. Am 2. Weihnachtsfeiertag ist in Spalt der Stephansritt angesagt, der heuer von der Sonne verwöhnt war.