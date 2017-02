Das römische Erbe im Fokus

Andrea May ist die neue Limesfachberaterin des Bezirks Mittelfranken — Offizielle Vorstellung in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Nicht nur die Römerbratwurst fand bei der offiziellen Vorstellung der neuen Limesfachberaterin des Bezirks Mittelfranken im Gunzenhäuser Gasthaus Adlerbräu Gefallen, sondern auch das aufgeschlossene Auftreten von Andrea May. Die 37-Jährige ist Nachfolgerin von Edgar Weinlich, der 2009 als erster diese Stelle innehalte und nun in den Ruhestand ging.

Lassen sich die Römerbratwurst aus der Metzgerei Fischer schmecken: Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Limesfachberaterin Andrea May, Bezirksrat Alexander Küßwetter und der ehemalige Kreisheimatpfleger Hermann Thoma (von links) beim offiziellen Termin im Gunzenhäuser Gasthof Adlerbräu. © Tina Ellinger



Andrea May ist bereits seit 2012 beim Bezirk tätig, war wissenschaftliche Volontärin bei der Bezirksheimatpflege und Projektmitarbeiterin am Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim. Geboren und aufgewachsen in Stein bei Nürnberg, studierte sie Klassische Archäologie, Kunstgeschichte, Landesgeschichte und Evangelische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg und Denkmalpflege in Bamberg. Nach einigen Stationen in Museen und bei Denkmalschutzbehörden, Grabungen in Großbritannien und der Mitarbeit auf Schloss Linderhof, ist sie beim Bezirk Mittelfranken gelandet.

Besonderer Umgang nötig

Während ihrer Tätigkeit dort hatte sie bereits Gelegenheit, mit ihrem Vorgänger zusammenzuarbeiten und sich ein Bild vom Aufgabenbereich des Limesfachberaters zu machen. Ein Posten, der, wie Bezirkstagspräsident Richard Bartsch erinnerte, 2009 auf Anregung von Bezirksrat Alexander Küßwetter (Ehingen) geschaffen wurde. Grund war die Aufnahme des obergermanisch-rätischen Limes in die Weltkulturerbeliste der Unesco. Der Grenzwall durchzieht auf einer Länge von 69,3 Kilometern die Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen und ist das einzige Denkmal mit Welterbestatus in Mittelfranken.

Und es handelt sich dabei um ein Bodendenkmal, das eines besonderen Umgangs bedarf. Jeder möchte es sehen, sowohl Wirtschaft als auch Tourismus sehen gewisse Chancen in diesem Erbe, das man jedoch nicht so einfach ausgraben könne, wie Bartsch betonte. Deshalb sei die Vermittlungsarbeit von allergrößter Wichtigkeit. Die Limesfachberatung verstehe sich dabei als Schnittstelle zwischen den Landkreisen und den Gemeinden.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beschilderung entlang des Limes, die Betreuung der Limes-Cicerone und die Organisation von Tagungen und Publikationen. Zudem ist die Limesfachberaterin Ansprechparterin für alle Akteure rund um den Limes. Das können Ehrenamtliche wie Heimatpfleger und Gästeführer, Kommunen, Museen und auch Fachbehörden wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Deutsche Limeskommission sein.

Andrea May strebt eine enge Zusammenarbeit mit sämtlichen Beteiligten an, auch mit dem Limeskoordinator Dr. Markus Gwschind, der erst vor wenigen Tagen seine Arbeit in Weißenburg aufgenommen hat. „Ich möchte keine Grabenkämpfe in den Reihen der Akteure“, betonte sie. Es gebe nicht Weißenburg und Ruffenhofen mit dem Limeseum, sondern den Limes in Mittelfranken.

Ebenso offen steht sie touristischen Aspekten das römische Erbe betreffend gegenüber. Sie wolle zwar kein Disney-Land und keine „wilden Rekonstruktionen“, aber die Wissenschaft dürfe sich auch nicht in ihren Elfenbeinturm zurückziehen und die anderen nicht daran teilhaben lassen. Ein Mittelweg werde sich sicher, nicht zuletzt dank moderner Technik finden lassen — etwa in Form von Rekonstruktionen via Handy-App. In dieser Form könnten auch eventuelle Fehler leichter wieder korrigiert werden, sollte der Stand der Wissenschaft sich zwischenzeitlich ändern. Das sei dann eben nicht in Stein gemeißelt.

Privat hat sich Andrea May mit ihrem Mann in Barthelmesaurach niedergelassen, ihr Büro hat sie in Ansbach. Dort aber war sie in den ersten Wochen nach Dienstantritt kaum anzutreffen. Antrittsbesuche bei den Bürgermeistern der Limesgemeinden und eine Begutachtung der Beschilderung, begleitet vom früheren Ansbacher Kreisheimatpfleger Hermann Thoma, standen auf dem Programm.

Schilder erneuern

Dabei stellte sich heraus, dass so einige Schilder ein wenig in die Jahre gekommen sind und teilweise sowohl ausgetauscht als auch auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Die jährliche wissenschaftliche Tagung, sehr wahrscheinlich zum Thema Rekonstruktion, wirft ebenfalls ihre Schatten voraus, die Planungen für den Termin am 6. Oktober sind im Gange. Dazu soll es dann auch wieder eine Publikation geben, kündigte Andrea May an, die neben der Arbeit als Limesfachberaterin zugleich für die Museumsberatung bei der Bezirksheimatpflege zuständig ist. In dieser Funktion will sie unter anderem einen Museumsführer für Franken auf den Weg bringen.

Eines ist jedenfalls sicher: Die Arbeit wird der engagierten und umtriebigen Wissenschaftlerin an ihrem neuen Betätigungsfeld sicher so schnell nicht ausgehen.

TINA ELLINGER

