DAV Gunzenhausen legt Jahresprogramm vor

GUNZENHAUSEN - Neu erschienen ist dieser Tage das Jahresprogramm der Sektion Gunzenhausen im Deutschen Alpenverein (DAV) mit einer großen Auswahl an Wandererlebnissen. Sie decken ein breites Interessens- und Leistungsspektrum ab.

Der DAV Gunzenhausen präsentiert im Jahresprogramm eine breite Auswahl an Wandererlebnissen. Foto: DAV



Immer mehr Zuspruch finden die Tageswanderungen in der Region, die mindestens einmal im Monat stattfinden. Die Fränkische Schweiz, der Mühlenweg bei Roth, Traumpfade am Fränkischen Dünenweg und der Schwarzachtal-Panoramaweg sind nur eine kleine Auswahl der geplanten Ziele. Die An- und Abreise erfolgt immer bequem im Bus, Gäste sind stets willkommen. Und für den August steht sogar eine schöne Radtour im Programm.

Schneeschuhtouren, sowohl als Eintagestour im Isarwinkel im Februar als auch als Drei-Tages-Tour in den Kitzbühler Alpen, richten sich an alle, die gern in verschneiter Landschaft wandern wollen. Ein neues und bisher wenig begangenes Ziel erschließt der DAV mit seiner Naturreise in die Kleinen Karpaten in der Slowakei, in einer der letzten Wildnisse Europas mit vielgestaltiger Pflanzen- und Tierwelt. Selbst Wölfe sieht man hier hin und wieder. Wegen der großen Nachfrage sind für diese Tour zwei Termine vorgesehen, einer im Juni und einer im Juli.

Für alle, die es gern traditionell alpenländisch haben, gibt es Anfang Juli eine kleine, leichte Wochenend-Hüttentour ins Kaisergebirge bei Kufstein und im August die Sektionsfahrt des DAV ins Wipptal, einem Seitental des Stubaitals, wo vom lieblichen Wald- und Wiesenberg bis zum Gletscher-Dreitausender alles da ist, was das Wandererherz begehrt. Diese Tour geht über vier Tage.

Neu ist das Ladies-Wandern in den Allgäuer Alpen an einem Wochenende im Juli. Die Wanderleiterin stellt sich gern auf alle Könnensstufen ein, ein gewisses Maß an Kondition und Wagemut sollte Frau jedoch mitbringen. Anspruchsvoll ist die Tour du Montblanc Ende August, eine eindrucksvolle siebentägige Trekkingtour rund um das Montblanc-Massiv, großartige Panoramen, jedoch mit täglichen Gehzeiten bis acht Stunden.

Und wer sich leistungsmäßig wirklich fordern will, der kann sich zu einem dreitägigen Eis-Alpintraining in der Silvretta im August anmelden. Danach sollte er fit sein für die Hochtourenwoche des DAV am Gran Paradiso in den Grajischen Alpen, ein spektakuläres Erlebnis. Zehn Stunden tägliche Gehzeit bergauf und bergab dürften ja dann kein Problem mehr sein.

Das Jahresprogramm der Sektion Gunzenhausen im DAV mit allen näheren Hinweisen zu Touren, Terminen und Kontaktadressen ist auch im Internet zu finden unter www.dav-gunzenhausen.de oder kann telefonisch angefordert werden bei Horst Jädicke, Telefon 09831/3524.