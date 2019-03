Bereits im 17. Jahrhundert errichtete man über einem mittelalterlichen Keller das ehemalige zweigeschossige Bürgerhaus mit fachwerksichtigem Obergeschoss und Satteldach. Spätere Erneuerungen wurden um 1700 vorgenommen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also rund 250 Jahre später, unterzogen die letzten Vorbesitzer das Haus stetigen Umbauten. Von der langen Hausgeschichte war seitdem nichts mehr zu sehen. So störte z. B. eine deplatzierte Garage im Innenhof die Ansicht des stattlichen Fachwerkgiebels erheblich. Verursacht durch unzählige neuzeitliche Einbauten entwickelten sich die Grundrisse mit der Zeit immer kleinteiliger. Auch jüngste Modernisierungen aus den 2000er Jahren maßen der Denkmalpflege wenig Bedeutung zu. In einem Zeitraum von vier Jahren holten die heutigen Eigentümer nach, was über Jahrzehnte hinweg versäumt worden war und besserten nicht denkmalgerechte Maßnahmen aus. © Saskia Müller/Julia Krieger