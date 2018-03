Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Zeitreise an der Wirtschaftsschule Gunzenhausen Die Schüler der Gunzenhäuser Wirtschaftsschule erlebten den Unterricht einmal ganz anders: So wie Kinder vor 100 Jahren zwängten sie sich in enge Holzbänke und benutzten Schiefertafel und Griffel. Dabei hatten sie so manche Erkenntnis.

Info-Tag am Gunzenhäuser Gymnasium Schulleitung, Lehrkräfte Schüler und Elternbeiräte legten sich beim Info-Tag des Simon-Marius-Gymnasiums mächtig ins Zeug, um die zahlreichen Besucher von "ihrer Schule" zu überzeugen. Einen ganzen Vormittag lang herrschte geschäftiges Treiben in den Räumlichkeiten und die interessierten Eltern hatten reichlich Gelegenheit, mit ihrem Nachwuchs SMG-Luft zu schnuppern.