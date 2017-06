Der Altmühlsee zeigte sich von seiner besten Seite

Deutsche Meisterschaft im Windsurfen - 11.06.2017 19:54 Uhr

MUHR AM SEE - Zum dritten Mal haben Deutschlands beste Windsurfer ihre Meister am Altmühlsee gesucht. Nach mehrjähriger Pause war der See wieder Austragungsrevier für die Internationale Deutsche Meisterschaft und der German Masters 2017 in der Raceboard-Klasse.

Zum dritten Mal haben Deutschlands beste Windsurfer ihre Meister am Altmühlsee gesucht. © Foto: Mathias Hochreuther



Und der Altmühlsee zeigte sich „von seiner besten Seite“, wie Wettfahrtleiter Thomas Michaelis gestern Nachmittag zufrieden bilanzierte. Vor allem am Freitag freuten sich die aus ganz Deutschland angereisten Teilnehmer über optimale (Wind-)Bedingungen, vier Wettfahrten wurden durchgeführt. Die sprichwörtliche Flaute herrschte dagegen am Samstag, der guten Laune tat dies aber keinen Abbruch. So wurde eben in den Räumlichkeiten des Altmühltal-Segelclubs am Seezentrum Muhr die Geselligkeit in den Mittelpunkt gestellt.

Gestern wiederum meinte es das Wetter besser mit den Windsurfern – nicht ganz so gut wie am Freitag, aber immerhin. Zwei Wettfahrten wurden durchgeführt, ehe am Nachmittag die Siegerehrung über die Bühne ging. Als Gesamtsieger durfte sich André Hartung (SC Großenbrode/Schleswig-Holstein) feiern lassen. Dass insgesamt nur 18 Teilnehmer an den Start gingen, erklärten sich die Veranstalter mit dem ungünstigen Termin in den Ferien. Doch die positiven Aspekte überwogen.

„Eine runde Veranstaltung, die Infrastruktur hier beim ATSC ist super“, lobte Thomas Michaelis die Organisatoren. Als Veranstalter fungierte der Deutscher Segler Verband, die Ausrichtung hatte der Verein Windsurfing Nordschwarzwald Calw (WSNCW) übernommen – mit Unterstützung des Partnervereins Altmühltal-Segelclub. Da die Gewässer des WSNCW nur bedingt geeignet sind, gastiert der Verein mit seinen Regatten immer wieder gerne im Fränkischen Seenland.

