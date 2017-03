Der Altmühltal-Radweg rangiert ganz weit vorne

GUNZENHAUSEN - Radreisende lieben das Altmühltal. Eine Untersuchung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ergab, dass der Altmühltal-Radweg auf dem achten Platz von insgesamt 157 Radrouten rangiert. "Schön zu sehen, dass sich Investitionen in eine hohe Wegequalität und in die Vermarktung auszahlen", freut sich der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Naturpark Altmühltal, Christoph Würflein.

Beliebt bei Radwanderern: Der Altmühltal-Radweg landete bei einer Umfrage des ADFC unter 157 Radrouten auf dem beachtlichen achten Platz. © Foto: Naturpark Altmühltal



Die ADFC-Radreiseanalyse ist eine repräsentative Online-Befragung, die im Winter 2016/2017 bereits zum 18. Mal durchgeführt wurde. Im vergangenen Jahr landete der Altmühltal-Radweg noch auf dem elften Platz und ist somit in der Gunst der Radler noch um drei Plätze aufgestiegen.

Kaum ein Urlaubssegment wächst so dynamisch wie der Radtourismus in Deutschland. 5,2 Millionen Bundesbürger machten 2016 Radurlaub – satte 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders gerne geht es nach Bayern: Der Freistaat ist laut der Radreiseanalyse zum sechsten Mal in Folge die beliebteste Radler-Region im Inland. Auch davon profitiere der Altmühltal-Radweg, so Würflein.

Außerdem passe der Vorzeigeradweg im Naturpark Altmühltal perfekt zu den Wünschen der "Kunden": 88 Prozent der Befragten nannten "Natur erleben" als Motivation für ihre Radreise, gefolgt von "aktiv Sport treiben" und "etwas für Gesundheit tun". Knapp 59 Prozent der Radurlauber suchen laut ADFC auf ihrer Tour zudem "Entschleunigung" und einen "Ausgleich zum Alltag". In diesen Punkten will der Altmühltal-Radweg zukünftig noch mehr punkten: "Den Empfehlungen des 2016 überarbeiteten Tourismusgutachtens entsprechend arbeiten wir unter anderem gerade an der Einrichtung von Ruhestationen, sogenannten Entschleunigungszonen, am Altmühltal-Radweg", berichtete Würflein.

Jeder zweite Radreisende nutzt das Smartphone zur Navigation. Für die Orientierung vor Ort ist aber nach wie vor die klassische Karte gefragt. Auch hier ist der Naturpark Altmühltal gut aufgestellt: Gerade erst ist in Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Verlag (BVA) und dem ADFC die vierte, erweiterte Auflage der Radwanderkarte "Altmühltal/Ingolstadt" erschienen, die den kompletten Naturpark Altmühltal mit dem Altmühltal­ und dem Donauradweg im Maßstab 1:75 000 darstellt.

Die aktualisierte Radwanderkarte ist ab sofort über das Informationszentrum Naturpark Altmühltal in Eichstätt erhältlich, Telefon 08421/98760.

Mehr Informationen zum Radweg gibt es auf der Homepage des Naturparks Altmühltal www.naturpark-altmuehltal.de

