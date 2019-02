"Der Krater Bebt Open Air": Bands stehen fest

"Frittenbude" und "Less Than Jake" heizen dem Publikum in Megesheim ein - vor 3 Stunden

MEGESHEIM - Die große Bandwelle für das 31. "Der Krater Bebt Open-Air" ist eingrollt. Das LineUp für die Veranstaltung, die vom 26. bis 28. Juli in Megesheim stattfindet, steht. Am Start sind unter anderem "Frittenbude", "Less Than Jake" und "Caravana San".

In den letzten Jahren war das "Der Krater Bebt Open Air" in Megesheim immer restlos ausverkauft. Lange haben die Veranstalter auch am diesjährigen LineUp gebastelt.

Jetzt stehten die Bands fest. Mit dabei sind unter anderem "Frittenbude", "Less Than Jake", "Caravana San" oder "Tha Black Elephant Band".

Online Tickets gibt es für 37 Euro (das ganze Wochenende, inklusive Gebühr) nur unter https://ticket69.de/cms/front_content.php?idcat=115

Infos zu den Hardtickets (nur an Vorverkaufsstellen) und dem TeamTicketSpecial (begrenztes Kontingent) gibt es auf der Homepage des Veranstalters unter www.derkraterbebt.de. Das vollständige LineUp ist dort ebenfalls einsehbar.