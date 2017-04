Die MS Altmühlsee legt wieder ab

Rundfahrten startet am Seezentrum in Gunzenhausen-Schlungenhof

GUNZENHAUSEN - Am Samstag, 15. April, startet die "MS Altmühlsee" mit den Rundfahrten auf dem Altmühlsee. Die Rundfahrten starten am Seezentrum Gunzenhausen-Schlungenhof und steuern dann die insgesamt fünf Anlegestellen am See an.

"Leinen los!" heißt es für die MS Altmühlsee heuer am Ostersamstag. Bis zum November gibt es dann wieder verschiedene Themenfahrten. © Wolfgang Dressler



Bis zum 30. Juni dreht die "MS Altmühlsee" dann täglich dreimal ihre Runden: um 10.45, um 14 und um 15.15 Uhr. An Sonn- und Feiertagen kommen je eine Rundfahrt um 12.45 Uhr und eine um 16.15 Uhr dazu. An Samstagen fährt das Schiff zusätzlich um 16.15 Uhr.

Am 1. Juli startet der Sommerfahrplan, der bis zum 10. September gilt. In dieser Zeit sticht die "MS Altmühlsee" täglich um 10.45, 12.45, und 15.15 Uhr zu den Rundfahrten. An den Sonn- und Feiertagen kommen Rundfahrten um 11.45, 16.15 und 17.15 Uhr dazu. Samstags gibt es zusätzlich noch um 16.15 Uhr und 17.15 Uhr eine Linienrunde. Vom 11. September bis 5. November gilt dann der Herbstfahrtplan, über den gesondert informiert wird.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch heuer wieder eine Reihe von Veranstaltungen, beispielsweise den zünftigen fränkischen Abend mit Live-Musik und Schäufele am 20. Mai und 2. Oktober. Freitagabends lädt die "MS Altmühlsee" zu den beliebten Musik-Abendfahrten mit einem bunten Repertoire von Rock‘n‘Roll bis hin zur bayrisch-böhmischen Blasmusik ein.

Der Veranstaltungsreigen startet am Ostersonntag, 16. April. Bei den Fahrplanfahrten um 14 und 15.15 Uhr dürfen alle Kinder auf Ostereiersuche gehen. Die Piratenfahrten beginnen mit den Osterferien am Dienstag, 18. April um 16.20 Uhr an der Anlegestelle Gunzenhausen.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Zweckverbands Altmühlsee unter www.altmuehlsee.de