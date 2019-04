Die "WIR" öffnet heute ihre Pforten

Messeauftakt am Schießwasen um 10.30 Uhr mit einer Jazz-Matinee — "Glückstaschen" für Senioren - vor 47 Minuten

GUNZENHAUSEN NICHTS VERPASSEN - GUNZENHAUSEN — Am heutigen Donnerstag ist es soweit: Die Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung "WIR in Altmühlfranken" öffnet um 10.30 Uhr ihre Pforten. Bis einschließlich Sonntag ist auf dem Festplatzgelände in Gunzenhausen für Groß und Klein, Jung und Alt jede Menge geboten.

Auch in den Hallen liefen die Aufbauarbeiten am gestrigen Mittwoch noch auf Hochtouren. Nun freuen sich die Aussteller auf einen regen Besucherzuspruch.



Auch in den Hallen liefen die Aufbauarbeiten am gestrigen Mittwoch noch auf Hochtouren. Nun freuen sich die Aussteller auf einen regen Besucherzuspruch.



Nichts verpassen, alles sehen — aber nur wer den nötigen Überblick hat, kann ganz gezielt das vielfältige Sonderprogramm nutzen. Der tägliche Wegweiser durch das viertägige Hallenprogramm ist nicht nur höchst informativ, sondern auch sportlich herausfordernd, unterhaltsam oder kreativ, aber auch nachdenklich und besinnlich. Die "WIR in Altmühlfranken" können die Besucher mit allen Sinnen erleben und auf eine spannende Entdeckertour gehen.

Offiziell eröffnet wird die "WIR in Altmühlfranken" in Halle B. Und die Gäste dürfen sich auf einen Einstieg vom Feinsten freuen: flott, fetzig, virtuos mit einer Jazz-Matinee. Temperamentvoll wie die gesamte Messe interpretieren die Musiker ihre Stücke, Musik die den Herzschlag der Messe aufnimmt. "Schlag auf Schlag. Von einem Höhepunkt zum anderen. Das ist die ,WIR in Altmühlfranken’", verspricht die Josef Werner Schmid GmbH als Veranstalter.

Der Donnerstag ist als Seniorentag überschrieben. An der Kasse wartet schon die erste Überraschung: Statt 5 Euro Eintritt für Senioren nur 4 Euro. Und mit einem Gutschein aus dem Internet oder vom Leporello wird nochmals 1 Euro gespart: Für 3 Euro einen ganzen Tag lang auf der "WIR in Altmühlfranken". Aber was heißt schon Senioren? Senioren sind aktive Menschen nach Ende ihrer beruflichen Laufbahn. Sie haben Zeit und sind voller Tatendrang. Sie lassen nichts anbrennen wenn es darum geht, Neues zu probieren.

Alle Hände voll zu tun: Gestern wurde am Schießwasen noch fleißig gewerkelt, soll zum heutigen Auftakt doch alles perfekt sein. © Fotos: Micha Schneider



Alle Hände voll zu tun: Gestern wurde am Schießwasen noch fleißig gewerkelt, soll zum heutigen Auftakt doch alles perfekt sein. Foto: Fotos: Micha Schneider



Ab an den Pool geht’s in Halle B. Da liegen die SUPs zum Stand Up Probe-Paddling bereit. Angst vorm Wasser? Die Befürchtung reinzufallen? Keine Panik. Die SUPs sind wie feste Bretter im Wasser. Der Gleichgewichtssinn hat die Balance nach wenigen Minuten gefunden. Schon kann die Fahrt auf dem Wasser losgehen. Und der Hund? Er ist wasserfest. Bei den Profis fährt er in erster Reihe mit auf dem SUP. Fitnessübungen auf dem SUP? Auch das geht und macht richtig Spaß. Die Mitmachübungen finden um 11.30, 12.30, 15 und um 16 Uhr statt. Wie die Profis ihre Fitnessübungen auf dem SUP turnen, zeigen sie um 14 Uhr.

Nach dem Spaß auf dem Wasser einen Gang runterschalten. Übers Leben nachdenken. Ruhe suchen. Chancen zur Stille. Sich im wahrsten Sinn des Wortes "um die Seele sorgen" kann man bei der Urlauberseelsorge (10 bis 12 Uhr) oder einer Mittagsandacht (12 Uhr) an der Schäferwagenkirche (vor Halle M) des Evangelischen Dekanats Gunzenhausen. Um 17 Uhr findet noch die Einladung zum Taizé-Gebet statt (Halle M).

Zwischendurch rauf aufs E-Bike, dem Fahrrad, das die Mobilität (nicht nur) der Senioren revolutioniert. Rad-Ausflüge machen wieder Spaß. Lange Touren mit Berg- und Talfahrten sind kein Problem mehr. Aufgeben war gestern. Mit dem E-Bike kommt man auch bei Wind und Wetter sicher zum Ziel. Wie wär’s zum Beispiel mit einer Tour zur diesjährigen Landesgartenschau in Wassertrüdingen, die mit "Heimatschätzen" und "Natur" aufwartet? Was sich dahinter verbirgt erfahren die Gäste in Halle B ab 16 Uhr. Dort gibt es anschließend die Chance, noch ein Eintritts-Ticket zu gewinnen. Übrigens, die Halle B sollte man den ganzen Tag im Auge behalten. Hier wird nämlich umgestylt. Alexandra und Reinhard Krause, die Gewinner in der Kategorie Senioren, werden ab 13 Uhr nach allen Regeln der Kunst "verwandelt" und die Besucher können dabei zusehen.

Verpassen sollte man keinesfalls auch einen Besuch in Halle M. Dort wartet auf jede/n Senior/in eine "Glückstasche", die zu Hause voller Freude ausgepackt werden kann. Der Donnerstag hat vieles zu entdecken, besonders für die Senioren, doch auch für alle anderen Besucher.

Mehr Bilder von der startbereiten Messe gibt es online unter www.nordbayern.de/gunzenhausen.

ab