„Dorfrocker“ rockten Kirchweih in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Was für eine Sause beim Sparkassenabend im Festzelt! Wie schon im Vorjahr verwandelten die „Dorfrocker“ den Gunzenhäuser Biertempel in einen Hexenkessel. Dass – vermutlich wegen des wunderschönen Spätsommerwetters – einige Tische leer blieben, tat der guten Laune keinen Abbruch. Es wurde gesungen, geklatscht, geschunkelt – und zu vorgerückter Stunde auch nach Herzenslust getanzt.

Für die drei „Dorfrocker“ ist die Gunzenhäuser Kirchweih ein gutes Pflaster. Die selbsternannten „Könige der Festzelte“ wurden diesem Anspruch gerecht. Im Hintergrund, als "Gaststar", der kleine Malte. © Uli Gruber



Kein Wunder, dass die Verantwortlichen der Sparkasse ein durchwegs positives Fazit von dem Abend zogen. Die beiden Vorstände Burkhard Druschel und Jürgen Pfeffer freuten sich sehr darüber, dass neben den Bürgern aus Stadt und Umland auch viele Ehrengäste der Einladung des Geldinstituts gefolgt waren. Und die Mitarbeiter der Sparkasse trugen das Ihre zu einem rundum gelungenen Abend bei: Freundlich, zuvorkommend und bestens organisiert repräsentierten sie ihren Arbeitgeber. Den hausinternen Bieranstich übernahm heuer Landrat Gerhard Wägemann: Nach wenigen gezielten Schlägen floss der Gerstensaft, und die flotte Party konnte beginnen.

Von Beginn an sorgten die drei „Dorfrocker“ und ihre instrumentalen Begleiter für ausgelassene Atmosphäre. Das Repertoire der durch zahlreiche TV-Auftritte bekannten Band beschränkt sich nicht nur auf ein Sammelsurium an Fetenhits. Das sympathische Trio aus Oberfranken kann auch Balladen, „Rockiges“ und Kultsongs.

Mit von der Partie ist zu jeder Zeit das Publikum. Etliche junge und jung gebliebene „Feierbiester“ kamen von den Bänken gar nicht mehr herunter. Die Hände zum Himmel, alle Blicke Richtung Bühne – und schon nahm das Spektakel seinen Lauf. Bisweilen wurden aus passiven urplötzlich aktive „Dorfrocker“-Fans. Wie etwa der kleine Malte: Schon beim letzten Auftritt in Gunzenhausen bereicherte er die Show mit umjubelten Einlagen.

Die Kandidatinnen Sandra Scharf, Julia Oppel und Katharina Strobl, eingerahmt von Klaus Seeger (rechts) und dem Ex-Kerwabürgermeister Siegfried Kipfmüller. © Uli Gruber



Zwischendurch mussten die „Könige der Festzelte“ auch mal „Luft holen“. Diese längere Pause wurde von den Initiatoren genutzt: Moderator Klaus Seeger nahm die Gelegenheit wahr, um die drei verbliebenen Kandidatinnen der Wahl zur 2. Fränkischen Seenlandkönigin vorzustellen. Zwischen Katharina Strobl (Röttenbach), Sandra Scharf (Herrieden) und Julia Oppel (Pleinfeld) entscheidet sich im Finale am Samstag, 22. Oktober beim Chrysanthemenball in der Stadthalle, wer die heimische Urlaubsregion in den nächsten zwei Jahren vertreten wird.

Mit der Verlosung von drei Sparkassen-Partypaketen beteiligte sich ferner der Ansbacher Sender „Radio 8“ am Gastspiel der „Dorfrocker“ zur „Kerwa“ in Gunzenhausen. Darin enthalten sind zwei Exemplare des neuen Albums „Heimat, Land, Liebe“, ein Partytisch auf der Kirchweih sowie das „Meet & Greet“ mit den Stars. „Radio 8“-Programmchef Seeger überreichte den glücklichen Gewinnern Gisela Wittwer (Gunzenhausen), Brigitte Käfer (Leutershausen) und Werner Sandner (Ansbach) die attraktiven Preise.

ULI GRUBER

