Dreikönigslauf des SV Unterwurmbach am Altmühlsee

Benefizveranstaltung am 6. Januar ist diesmal zugunsten von Tierheim und Rotem Kreuz - 13.12.2016 07:13 Uhr

UNTERWURMBACH - Am Dreikönigstag präsentiert der SV Unterwurmbach seinen Benefizlauf in der 14. Auflage. Wie auch in den Jahren zuvor wird Bürgermeister Karl-Heinz Fitz als Schirmherr am 6. Januar um 13.30 Uhr den Startschuss geben.

Der Dreikönigstag des SV Unterwurmbach geht in die 14 Runde. Diesmal gehen die Einnahmen an das Gunzenhäuser Tierheim. Foto: Frieder Laubensdörfer



Und natürlich wird auch wieder ausschließlich für einen guten Zweck gelaufen. Die Spenden gehen nach Gunzenhausen — je zur Hälfte an das Tierheim und die Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes.

Zur Auswahl stehen wie gewohnt drei verschiedene Distanzen. Während Läufer zwischen der elf oder rund 8,5 Kilometer langen Strecke wählen können, sind für Nordic-Walker rund 5,5 ausgewiesen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und das Orga-Team hofft, möglichst viele Teilnehmer ab 12.15 Uhr am SVU-Sportgelände begrüßen zu dürfen.

Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Für alle Spender gibt es natürlich wieder einen Ansteckbutton. Weitere Informationen bei tweydringer@sv-unterwurmbach.de oder www.altmuehlseelauf.de/dreikönigslauf.