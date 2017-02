Edgar M. Böhlke erneut zu Gast in Gunzenhausen

Theater-Star liest in der Bücherei schaurige Sagen aus Altmühlfranken - vor 39 Minuten

GUNZENHAUSEN - Der bekannten Schauspieler und vielgefragten Hörbuch-Sprecher Edgar M. Böhlke liest am Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr einmal mehr in der Stadt- und Schulbücherei in Gunzenhausen.

Der bekannten Schauspieler und Hörbuch-Sprecher Edgar M. Böhlke ist einmal mehr zu Gast in der Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen. © Veranstalter



Die Sage vom „Kreuz im Altmühltal“, ein romantisch-schauriger Bericht über die Verwechslung eines liebreizenden Mädchens mit einem Reh, ist vermutlich vielen Gunzenhäusern bekannt. Beim Abend mit Edgar M. Böhlke werden auch weniger bekannte Sagen aus der Region gelesen.

Edgar M. Böhlke ist in Gunzenhausen aufgewachsen und kommt immer wieder gerne in die Altmühlstadt zurück. In seiner Zeit als Ensemblemitglied an den Schauspielhäusern Frankfurt und Düsseldorf machte er sich als Theaterschauspieler einen großen Namen.

Es folgten Fernsehauftritte und Erfolge als Rezitator und bei Hörbuch-Einspielungen. Als Professor an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt gab er sein Wissen um das moderne Theater an junge Schauspielergenerationen weiter. Seit 2006 gehört er dem Ensemble des Nationaltheaters Mannheim an.

Er lebt in der Nähe Mannheims im Vulkangebiet um den Vogelsberg und wird aus diesem Gebiet eine „Gast-Sage“ mitbringen. Für das fränkische Sagenprogramm hat das Büchereiteam in der reichen Auswahl der Heimatabteilung gestöbert und dem Rezitator für seinen sagenhaften Spaziergang durch das Altmühltal eine Auswahl an Geschichten von Feuermännchen, Weißen Frauen und anderen Sagengestalten zur Verfügung gestellt.

Karten zum Preis von fünf Euro gibt es in der Stadt- und Schulbücherei.