Ehrenamtspreis geht an Gunzenhäuser Schülerinnen

Besuchsdienst des Simon-Marius-Gymnasiums ausgezeichnet

GUNZENHAUSEN - Der Ehrenamtspreis des Landkreises geht heuer an Schülerinnen des Simon-Marius-Gymnasiums Gunzenhausen, die sich im Besuchsdienst der Schule engagieren. Sie erhielten nun die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung im Foyer der Gunzenhäuser Sparkasse.

Regelmäßig besuchen die nun ausgezeichneten Schülerinnen des Simon-Marius-Gymnasiums Gunzenhausen das Burkhard-von-Seckendorff-Heim, um dort mit Bewohnerinnen und Bewohnern zu spielen, zu singen, zu rätseln, zu lesen oder auch einfach nur gemeinsam zu schweigen. © Jürgen Eisenbrand



Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen vergibt diesen Preis seit 2012 in Kooperation mit dem Gunzenhäuser Bankinstitut und der Sparkasse Mittelfranken-Süd. Ausgezeichnet werden Einzelpersonen und Gruppierungen für ihr ehrenamtliches Engagement.

"Engagiert für ältere Menschen" war der Wettbewerb heuer überschrieben, darauf wies Sparkassen-Vorstandsmitglied Jürgen Pfeffer hin. Deshalb fiel die Entscheidung der Jury auf den Besuchsdienst des SMG. Schließlich bringen sich hier Jugendliche Jahr für Jahr für ältere Menschen ein, erläuterte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz in seinem Grußwort.

Landrat Gerhard Wägemann blickte in seiner Laudatio auf die Anfänge des Besuchsdienst zurück. In den 1980er-Jahren legte der damalige SMG-Direktor Werner Pillhofer den Grundstein für diese Einrichtung. Er hatte die Vision, so Fitz, dass junge Menschen vom Kontakt mit den Senioren im Burkhard-von-Seckendorff-Heim nur profitieren könnten. Auf der anderen Seite würden Senioren Aufmerksamkeit, Zuwendung, Vertrauen und auch Ablenkung erfahren.

Jahr für Jahr treten zwischen fünf und zehn meist weibliche Jugendliche der Jahrgangsstufen 7 bis 10 den Besuchsdienst an. Landrat Wägemann bedauerte in seiner Rede, dass so gut wie keine Jungs eine Seniorenpatenschaft übernehmen. Einzeln oder in Zweier-Teams besuchen die Jugendlichen, betreut von Kunstlehrer Philipp Findeisen, regelmäßig an unterschiedlichen Nachmittagen der Woche die Senioren. 45 Minuten lang wird dann gemeinsam gespielt, gerätselt, gelesen, zugehört oder manchmal auch einfach nur zusammen geschwiegen. Die jungen Damen übten ihr Ehrenamt dabei mit viel Hingabe aus, so Wägemann, für den dieser Dienst "besonders wertvoll, wichtig und unersetzbar ist".

Landrat Gerhard Wägemann und Vorstandsmitglied Jürgen Pfeffer überreichten den Scheck an Schulleiterin Susanne Weigel und die ausgezeichneten Schüler. Mit auf dem Bild auch Bürgermeister Karl-Heinz Fitz sowie Studiendirektor a. D. Werner Pillhofer (sitzend), der den Besuchsdienst ins Leben rief. © Horst Kuhn



Für dieses Jahr hatten sich die Schülerinnen des Besuchsdienstes zusammen mit der Klasse 7c und Kunstlehrer Findeisen etwas Besonderes einfallen lassen: Sie erstellten einen Jahreskalender mit unterschiedlichen Monatsmotiven, gestaltet mit schönen, farbenfrohen und stimmungsvollen Bildern, der großen Anklang fand.

Die Seniorenpatenschaften verdienen nach Wägemanns Ansicht hohe Anerkennung. Der Ehrenamtspreis sollte für die Jugend ein Zeichen und die Ermutigung für die Übernahme weiterer Patenschaften sein.

Pfeffer und Wägemann überreichten zusammen den Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro und Präsente für die Jugendlichen. Das Geld wird das Gymnasium für notwendige Anschaffungen, die nicht im Haushalt eingeplant sind, verwenden.

Die ausgezeichneten Paten des Schuljahrs 2017/2018 sind Pauline Hüttinger, Lea Kernstock, Laura Erhard, Karina Piksimov, Nicole Kownack, Milena Herrmann, Valentina Hampl und Helen Hilpert. Im aktuellen Schuljahr beteiligen sich Pauline Hüttinger, Lea Kernstock (wie im Vorjahr), Lucy Helmer und Maja Jäger am Besuchsdienst.

Horst Kuhn E-Mail