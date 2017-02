Ein Abend für alle Imker

Seminar für Neulinge in Schambach - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Wer eigenen Honig ernten und zeitgleich etwas für die Natur machen will, darf hier nicht fehlen: Am Samstag, 18. Februar veranstaltet der Imkerkreisverband Weißenburg-Gunzenhausen im LVBI e. V. von 10 bis 16 Uhr in der Brotzeitstube Breit in Treuchtlingen-Schambach einen Lehrgang für Bienenhaltung.

Für Laien eine echte Mutprobe, für Imker kein Problem: Bienen sind eigentlich friedliche Tierchen. © Karl-Josef Hildenbrand



Dass die Welt der Bienen voller Geheimnisse ist, weiß jeder. Welche aber bereits gelüftet sind, soll interessierten Bienenfreunden und zukünftigen Neu-Imkern im Rahmen dieses Kurses vermittelt werden. Arbeitsteilung im Bienenvolk, der Bienenschwarm, die Verständigung unter den Bienen und die Entstehung der Königin stellen nur den Einstieg in den faszinierenden Themenbereich Imkerei dar.

Neben diesen Informationen zur Biologie der Honigbiene werden im ersten Teil des Bienenhaltungskurses aber auch die Grundlagen für die Imkerei behandelt. Die Anforderungen an den richtigen Standort für die Bienenvölker werden ebenso erklärt, wie die Frage, ob man wirklich ein Bienenhaus braucht. Weitere Punkte sind die Arbeits- und Betriebsmittel in der Imkerei. Hier wird den Jungimkern und Interessierten ein Überblick über häufig verwendete Bienenwohnungen und Geräte in der Imkerei gegeben.

Als Referent steht der staatliche Fachberater für Bienenzucht, Gerhard Müller-Engler, zur Verfügung.

Die Schulung ist kostenlos, Anmeldung unter Telefon 09141/ 72025 oder per Mail: imker-wug@ gmx.de