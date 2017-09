Ein Feuerwerk zum Saisonstart

GUNZENHAUSEN - Bereits am Samstag und somit einen Tag vor dem offiziellen Kirchweih-Feuerwerk hat der TV Gunzenhausen in seinem Auftaktspiel der Bezirksliga ein wahres Handball-Feuerwerk gezündet. Mit 36:23 besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Rieger wie kurz berichtet den TSV Altenberg.

Überragend und überzeugend: Die Männer des TV Gunzenhausen beherrschten den TSV Altenberg im ersten Heimspiel beim 36:23. © Foto: Andreas Stern



Der TSV zählt als Absteiger aus der Bezirksoberliga zum Favoritenkreis in dieser Saison. Erschwerend kam aus TV-Sicht hinzu, dass er personell gehandicapt in die Partie gehen musste. So begannen die ambitionierten Hausherren eher verhalten. Bei ständig wechselnden Führungen in den ersten 15 Minuten kam Gunzenhausen aber dann doch besser ins Spiel und führte nach 17 Minuten erstmals mit zwei Toren.

Das neue Abwehrsystem in Form einer offensiven 3-2-1-Deckung funktionierte immer besser und so war es Gunzenhausen möglich, durch leichte Ballgewinne einfache Tore zu erzielen. Die logische Konsequenz aus diesem Spielverlauf war eine gegnerische Auszeit. Diese wurde von Gunzenhausen genutzt um das Deckungssystem auf eine mannbezogene 4-2-Variante zu verändern, damit wurden Altenbergs Hauptwerfer stark eingeschränkt und dem Gast bis zur Pause (15:8) der Zahn gezogen.

Gunzenhausen lässt nicht nach

Dass eine Sieben-Tore-Führung bei einem Handballspiel nichts zu sagen hat, war den Gunzenhäusern aus der letzten Saison nur zu gut bekannt, wo auch Zehn-Tore-Führungen noch mit einer Niederlage endeten. Ergo war es wichtig, den Schwung der ersten 30 Minuten gleich in die zweite Spielhälfte mitzunehmen. Dies gelang dem Gastgeber hervorragend.

So konnten sich die trotz der Kirchweih zahlreich erschienenen Zuschauer über eine sehr unterhaltsame zweite Hälfte freuen. Einstudierte Spielzüge wurden auf den Punkt gespielt und erfolgreich abgeschlossen. Das Konterspiel klappte bis zur letzten Spielminute, was ein sicheres Zeichen dafür war, dass sich die Schinderei in der anstrengenden Vorbereitungszeit gelohnt hat. Und auf alle Spielveränderungen des Gegners hatte Gunzenhausen die richtigen Antworten. Nachdem der 36:23-Endstand perfekt war, war die Freude auf Gunzenhäuser Seite groß. Wenn es der Rieger-Truppe gelingt, diesen Schwung und dieses Tempo in die nächsten Spiele mitzunehmen, kann sich Gunzenhausen noch auf viele sehenswerte Handballspiele in dieser Saison freuen.