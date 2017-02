Ein Fußballstar zum Anfassen

Robert Lewandowski bescherte Gnotzheimer Familie ein unvergessliches Erlebnis - 10.02.2017 16:36 Uhr

MÜNCHEN/GNOTZHEIM - Eine besondere Begegnung mit dem weltbekannten Fußballstar des FC Bayern München, Robert Lewandowski, hatte beim jüngsten Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 (Endstand: 1:1), die Familie Bauer aus Gnotzheim.

Fußball-Weltstar ohne Allüren: Robert Lewandowski mit Janina (rechts) und Lena Bauer aus Gnotzheim. © privat



Anja und Jürgen Bauer hatten exklusive VIP-Eintrittskarten für die gemeinsame Sponsorenlounge von Adidas und Audi bekommen und fuhren erwartungsfroh mit ihren beiden Töchtern Janina (6 Jahre) und Lena (4) in die Allianz-Arena nach München-Fröttmaning. „Das Spiel war ja nicht so toll“, berichtete Vater Jürgen, „aber das Drumherum in so einer VIP-Lounge ist höchstinteressant!“ Neben reichlich zu essen und zu trinken gab es auch ein Gewinnspiel – der Hauptgewinn war: Ein bekannter, aktueller Fußballstar des FC Bayern nimmt an einer Gesprächsrunde teil beziehungsweise kommt zum „Small Talk“ nach dem Spiel in die Lounge an den Tisch.

Die Auslosung nahm FCB-Stadionsprecher und BR-Radiomoderator Stephan Lehmann vor, der die beiden „Bauer-Mädels“ Janina und Lena als Glücksfeen auserkor. Da aber keiner der gezogenen Hauptgewinner nach dem Spiel mehr anwesend war, bestimmte der sympathische Lehmann kurzerhand Janina und Lena Bauer und deren Eltern zu den Gewinnern — und ehe sie sich versahen, saßen sie, zusammen mit einer älteren Dame und einem Teenager, an einem Extratisch und warteten auf den „noch unbekannten Fußballer“!

Die Freude war natürlich riesig, als Superstar Robert Lewandowski (Torschütze des einzigen Bayern-Tores) hereinkam und sich, ohne lange zu zögern, sofort in der Runde einfand und bereitwillig aus dem Nähkästchen plauderte. Während des Gesprächs stellte sich auch noch heraus, dass die beiden „Tischnachbarn“ die Mutter und der Sohn des Schalker Cheftrainers Markus Weinzierl waren, der sich dann prompt auch noch dazugesellte.

Ohne Allüren

Robert Lewandowski war sehr zuvorkommend und äußerst gesprächsbereit – ein Fußballstar zum Anfassen und ohne Allüren, befanden die Bauers. Bereitwillig gab er Auskunft und beantwortete die ihm gestellten Fragen, gab Autogramme und nahm die kleine Lena sogar noch auf den Schoß.

Eine knappe Stunde verbrachte Lewandowski in der VIP-Lounge, ehe er sich höflich bei allen persönlich verabschiedete, natürlich nicht ohne noch ein paar Erinnerungsfotos zu schießen – auch mit Lena und Janina, die diesen Tag bestimmt nicht so schnell vergessen werden.

Thomas Pawlicki

